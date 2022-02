Nacional 01-02-2022

Ministro Paris: "Después de dos años, estamos viviendo una nueva etapa de la pandemia"





A pesar del notable aumento de casos de covid-19 que se registran en el país debido a la circulación de la variante Omicron, el ministro de Salud, Enrique Paris, afirmó que actualmente nos encontramos en "una nueva etapa de la pandemia", en que –a diferencia de lo ocurrido en las olas anteriores causas por otras variantes– hay "más certezas, más experiencia y más herramientas" para enfrentar la situación sanitaria.

"Después de dos años del inicio de esta crisis sanitaria, que ha golpeado al mundo entero, hoy podemos decir que estamos viviendo una nueva etapa de la pandemia y espero que se entienda así", comentó el titular de salud al realizar el balance de los días lunes.

Al respecto, señaló que "es un momento diferente, muy diferente al que vivimos con la cepa Delta, por ejemplo, o con la Gamma, porque si bien debimos transitar inicialmente por un camino que nos dejaba muchas interrogantes y dudas en torno a cómo se comportaba este virus, cómo tratarlo, cómo enfrentarlo, hoy la situación es muy diferente, hoy tenemos más certezas, más experiencia, más herramientas y mucho más evidencia científica".

Paris sostuvo que "esta nueva etapa de la pandemia debe enfocar nuestra mirada y análisis de trabajo en la disponibilidad, impacto y situación de las camas UCI de la red integrada de salud".

En ese sentido, explicó que "la evidencia que tenemos hoy es que el impacto de la variante Omicron a nivel de casos no se traduce necesariamente, y actualmente, en una mayor ocupación de camas UCI", aunque aclaró que "no queremos decir que esto no vaya a ocurrir y es por eso que estamos preparados como ministerio para llevar adelante un plan que incluya obviamente aumento en el número de camas".

También manifestó que "sabemos que la ocupación de camas básicas y camas UTI ha aumentado en las últimas semanas y, como ministerio, hemos preparado y anticipado este escenario para que quien requiera una cama a lo largo de nuestro país pueda acceder a ella". En esa línea, indicó que el Presidente Sebastián Píñera "nos ha pedido modelos en relación a la cantidad de casos para estar preparados ante cualquier eventualidad".