Política 11-02-2022

Ministro Prokurica pidió a Boric reconsiderar su rechazo al estado de excepción en la Macrozona Sur



El ministro de Defensa, Baldo Prokurica, llamó al Gobierno del Presidente electo, Gabriel Boric, a reconsiderar la negativa de continuar con el estado de excepción en la macrozona sur, que está vigente hasta el 24 de febrero para las provincias del Biobío, Arauco, Cautín y Malleco.

"Llamo a las próximas autoridades de Gobierno a reevaluar su anuncio de suspender esta medida hasta que no se recupere la paz, tranquilidad y respeto al Estado de Derecho en Biobío y la Araucanía".

En el escrito además destacó que "la acción conjunta de las FFAA y policías ha permitido reducir en 45% los hechos de violencia, bajando de 5,5 diarios antes del Estado de Excepción a 3 diarios desde su vigencia".

En la misma línea, en una entrevista con radio Duna, el subsecretario del Interior Juan Francisco Galli señaló que el Gobierno en ejercicio debe "dar seguridad a la población sin cometer ningún delito", de forma que no se generen "quiebres de confianza que nos hagan retroceder en el diálogo".

Lo anterior "es un desafío no solo para el actual gobierno, va a ser un desafío para el futuro gobierno", agregó.



SESIÓN EXTRAORDINARIA

Los diputados oficialistas esperan que se convoque a una sesión extraordinaria, debido al receso legislativo, para debatir si se aprueba o no la octava prórroga del estado de excepción.

"En febrero tiene que sesionar el Congreso para asegurar que se alargue (la medida)", dijo Jorge Alessandri de la UDI. Además, agregó que "el próximo Gobierno desde el 11 de marzo verá si lo extiende o propone otras soluciones".

Pese a que dicha sesión aún no es confirmada, algunas voces aseguraron que se desarrollaría el 23 de febrero. "Todos estamos previendo que esa fecha vamos a tener que asistir a una sesión en Valparaíso", dijo el diputado de Acción Humanista, Tomás Hirsch.

Además puntualizó en que "hay una decisión del futuro Gobierno de no mantener" esta medida.

Si finalmente se realiza la sesión especial para discutir la prórroga, esta podría llegar hasta la semana del 11 de marzo, cuando se realice el cambio de mando presidencial.