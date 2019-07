Política 05-07-2019

Ministro Sichel por paro docente: “los niños no pueden ser usados como herramienta de negociación”

El ministro de Desarrollo Social y Familia, Sebastián Sichel, se refirió al paro docente que afecta al 15% de los colegios de la educación pública y que ya va en la quinta semana de suspensión de clases.

Al respecto el ministro Sichel señaló que “los niños no pueden ser usados como herramienta de negociación, hay más 300.000 niños fuera del sistema escolar y más de 10 millones de raciones de comida de la Junaeb que no se han entregado”.

“Tenemos una preocupación como ministerio y es que este paro significa madres y padres que no pueden salir a trabajar, afectando la seguridad de los niños. Necesitamos que la conversación se de en torno a objetivos alcanzables y no usando la suspensión de clases como un medio para negociar” agregó el ministro.

Durante la tarde de hoy la ministra de Educación, Marcela Cubillos; la subsecretaria de la Niñez, Carol Bown; y el Director Nacional de Junaeb, Jaime Tohá, se refirieron a las medidas de contingencia para enfrentar el paro como la entrega de comida en aquellas escuelas que están abiertas y tengan las condiciones para recibir a los niños, además de adelantar actividades que permitan tener tutores para reforzar el apoyo a los escolares.