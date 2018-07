Política 28-07-2018

Ministro Walker a agricultores tras cierre de Iansa Linares: “los vamos a ayudar a levantarse, nos la vamos a jugar”

Total respaldo para el mundo campesino y los trabajadores de la empresa Iansa anunció el Ministro de Agricultura, Antonio Walker, tras el anuncio realizado por los controladores de Ia azucarera respecto de que la planta ubicada en Linares dejará de funcionar en agosto próximo.

En entrevista con la Gran Mañana Interactiva de Radio Agricultura, el Secretario de Estado señaló que “nosotros vamos a apoyar a nuestros agricultores, estamos viendo que medidas vamos a tomar pero no vamos a dejarlos solos, los vamos a ayudar a levantarse, los vamos a ayudar a reconvertirse, esto toma un tiempo, todos sabemos que la agricultura es a largo plazo, pero siempre nos vamos a jugar por nuestros agricultores”.

Respecto a reconversión, el titular del agro explicó que a los agricultores afectados se les acompañará con asesoría técnica, financiamiento y mostrándoles distintos caminos. “tenemos grandes ventajas comparativas en la fruta fresca, en la fruta seca, frutales menores, entonces tenemos que realizar este proceso de acompañamiento al agricultor. Nosotros comenzamos a trabajar junto con INDAP, Corfo y BancoEstado para ir en ayuda e iniciar este camino de la reconversión”.

Ante la preocupación que existe en el sector por un eventual sobre stock de remolacha para esta temporada ante las importaciones de este producto, el Ministro Walker afirmó que “el gobierno del presidente Piñera y el Ministerio de Agricultura siempre vamos a cuidar la transparencia y la competencia. Nosotros no podemos dejar entrar al país productos que estén subsidiados en su país de origen, pero que es lo que ocurre hoy día, se está compitiendo con la caña de azúcar, que se poda anualmente, rebrota y no necesita riego porque se produce en climas tropicales, en cambio la remolacha hay que sembrarla todos los años, necesita riego y tiene desventajas con la caña de azúcar”.

En esa línea precisó que, además, ante la baja en el precio de la tonelada de azúcar, existe un stock muy grande en el mundo lo que se suma a la baja en el consumo de azúcar por parte de la población en general, “haciendo muy difícil la competencia en este rubro”.

Walker concluyó entregando un mensaje a los agricultores afectados “estoy muy optimista que dentro de este dolor vamos a salir adelante, el Gobierno va a hacer lo suyo y vamos a ponerle el pecho a las balas”.