Crónica 05-02-2020

Ministro Walker asegura “normalidad” en próximos días para exportaciones a China



El titular de la cartera destacó las medidas que ha tomado el Gobierno Chino frente a la emergencia y afirmó que nuestro país no va a efectuar ninguna limitación para el intercambio comercial entre ambas naciones.





El Ministro de Agricultura, Antonio Walker encabezó la mañana de este lunes una reunión informativa con el embajador de China en Chile, Xu Bu, con el objetivo de abordar y coordinar medidas preventivas para evitar el brote del virus en nuestro país, con especial énfasis en el tránsito de las exportaciones entre ambas naciones y los contenedores chilenos que se encuentran en los puertos chinos.



Tras la reunión, el titular de la cartera, Antonio Walker destacó las medidas de cuarentena y control que ha tomado el Gobierno Chino para enfrentar la emergencia del Conoravirus, que incluyen incluso la extensión de las vacaciones del año nuevo lunar hasta el 9 de febrero.



“Quiero agradecer al gobierno chino por su tremenda eficiencia con la que ha actuado en un virus tan agresivo como este. Solidarizó con el pueblo chino, con un pueblo hermano y con el primer socio comercial de Chile porque lo está pasando mal y también solidarizar con la gente que ha fallecido y los contagiados con el Conoravirus”, señaló el Ministro de Agricultura.



El embajador de China en Chile, Xu Bu, agradeció “a todos por su apoyo en nuestra lucha contra la epidemia y agregó que es una gran tarea, pero no tenemos que asustarnos porque el gobierno de China está poniendo todos sus esfuerzos para curar y tratar las personas contagiadas y asegurar la vida de la masa pública”, y agregó que “estamos tomando todas las medidas para cortar las vías de difusión del coronavirus al mundo exterior”.



El 31% de las exportaciones chilenas son con China, siendo un proveedor importante de frutas frescas. Si bien, hasta el momento no se han podido constatar totalmente los efectos en la comercialización, debido a las festividades y restricciones de movimiento establecidos por el gobierno chino, el Ministro Antonio Walker afirmó que nuestro país no va a efectuar ninguna limitación para el intercambio comercial entre ambas naciones.



“Revisamos el estado actualmente, el embajador nos ha manifestado que es una situación temporal que se verá en los próximos 10 días que va a empezar a bajar su intensidad y también revisamos cómo se están desarrollando las relaciones entre en ambos países”, señaló el Ministro Antonio Walker en referencia también a la situación de los contenedores chilenos que se están en los puertos chinos.