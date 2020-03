Política 26-03-2020

Ministro Walker declara a la agricultura como una actividad de infraestructura crítica y entrega medidas para mantener la cadena alimentaria: “Hoy más que nunca nuestro trabajo es relevante”

Actualmente los campos con todas sus producciones, packing, procesos, transportes y puertos siguen funcionando.



El Ministro de Agricultura, Antonio Walker, se reunió con representantes de la Asociación de Municipios Rurales (AMUR) para analizar las medidas implementadas referentes al funcionamiento de las ferias libres y el abastecimiento en sus territorios. Además, el titular de la cartera explicó el funcionamiento de los salvoconductos y las medidas de operación para los campos chilenos.



“En nuestro comité de abastecimiento seguro, queremos que todos los productos del campo puedan seguir estando en la mesa de todos los chilenos durante tres veces al día. Del campo, a la mesa es el objetivo fundamental que tiene este comité. Por eso, lo primero que hemos hecho ha sido declarar a la agricultura como una actividad de infraestructura crítica, es decir, la agricultura no puede parar. El campo no puede parar porque la gran cantidad de alimentos que tenemos en Chile lo produce nuestra agricultura”, afirmó el Ministro de Agricultura, Antonio Walker.



La medida está en el marco de una serie de decisiones que ha tomado el Gobierno para enfrentar la emergencia sanitaria, donde se han identificado sectores críticos que no pueden detenerse, uno de ellos es el sector agrícola que es un sector indispensable para mantener la cadena alimentaria. Por eso, en el caso de tener cuarentenas más estrictas en el futuro, habrá un salvoconductos (permisos) especial para todas los trabajadores del sector.



“Para esta cadena, el instructivo de salvo conducto considera que los vehículos con guía de despacho pueden circular además del carnet de identidad del conductor funcionan como salvo conducto. También está la opción de salvoconducto colectivo que las empresas pueden solicitar vía internet en comisariavirtual.cl que está abierto para aquellas empresas y emprendimiento del sector de los agroalimentos que tengan faenas en funciones críticas como cosechas, vendimias, producción de alimentos y también para alimentación de ganado, piscicultura, etc”, señaló el Subsecretario de Agricultura, José Ignacio Pinochet.



El Ministro Antonio Walker realizó un homenaje al hombre de campo y destacó que todas sus producciones, packing, procesos, transportes y puertos siguen funcionando con normalidad.



“A Chile no le pueden faltar alimentos y estamos muy preocupados de eso. Tampoco queremos especulaciones ni acaparamientos de alimentos y con el trabajo que hemos hecho recientemente en el Ministerio de Agricultura podemos asegurarlo. El otro día una señora compraba en le Vega cuatro sacos de papas y yo le preguntaba ¿Por qué cuatro saco, si necesita cuatro kilos? Y era por temor al abastecimiento. Hemos hecho un recuento y estamos muy bien preparados para abastecer a los chilenos”, afirmó el Ministro Antonio Walker.



Finalmente, las autoridades pidieron a los alcaldes del país que tomen las providencias necesarias para que permitan el buen funcionamiento de ferias libres y el Ministro Antonio Walker reiteró su determinación de prorrogar por tres meses lo pagos de los créditos anunciado el pasado jueves. Esta medida tendrá un efecto inmediato y se realizará de forma automática para todos los agricultores usuarios de Indap del país y se evaluará su extensión en el tiempo.



Medidas higiénicas para los campos chilenos:



Dentro de las medidas destacadas por el Ministro de Agricultura, Antonio Walker, destacó la elaboración de un manual de buenas prácticas higiénicas para proteger a los trabajadores del mundo rural.



“Lo primero es cuidar y proteger a todas las personas que habitan en el mundo rural, más de seis millones habitan el mundo rural. Más de un millón de personas trabaja en la producción de alimentos en forma directa y otro millón trabaja en la distribución de nuestros alimentos. Por eso, hemos sacado un manual de buenas practicas higiénicas que va en dirección a proteger a todos los trabajadores agrícolas. Desde que se suben al transporte, hasta que llegan a un predio”, afirmó el titular de la cartera.



En el caso de una persona infectada o que un centro asistencial la mande a cuarentena deberá solicitar su respectiva licencia médica.