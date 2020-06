Agricultura 04-06-2020

Ministro Walker destacó normal abastecimiento de carnes en el mercado local: “Los precios están bastante estables y competitivos”

El secretario de Estado señaló que la disponibilidad interna de alimentos y que la cadena de distribución no reporta problemas o dificultades significativas. Actualmente las Plantas de Osorno, Valdivia, Temuco y Concepción funcionan al 100%.

“El llamado es a cotizar, a informarse porque aquí podemos ver que las carnes rojas y las carnes blancas se han mantenido en precios bastante estables y competitivos”. Con estas palabras se refirió el Ministro de Agricultura, Antonio Walker tras visitar una carnicería en el centro de Santiago para verificar el funcionamiento y abastecimiento de las carnes para el mercado local durante la pandemia.

En ese sentido, el titular de la cartera de Agricultura, Antonio Walker, destacó la disponibilidad interna de alimentos en el país y señaló que la cadena de distribución no reporta problemas o dificultades significativas, donde las Plantas de Osorno, Valdivia, Temuco y Concepción están funcionando al 100%.

“Estamos bien abastecidos de carnes rojas y de carnes blancas, y vemos que los precios se han mantenido tanto para la crisis social, como para la pandemia, por eso vemos que no hay ninguna razón para especular con los precios, para acaparar alimentos porque la cadena alimentaria de Chile está funcionando en un producto tan importante como la carne. Vemos que estamos bien abastecidos de alimentos, las ferias ganaderas están funcionando, también las plantas faenadoras, los mercados mayoristas, las ferias y los supermercados”, destacó el titular del Agro, Antonio Walker.

Según datos de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA), del ministerio de Agricultura, la principal baja de precios en supermercados durante la semana 22 en comparación a la semana pasada (21), fueron el Filete (-12,09%) y el Lomo Liso (-10,8%), mientras que en las carnicerías destacan la Sobrecostilla (-3,42%) y la Punta de Ganso (-3,19%). Sin embargo, en el mismo período, las mayores alzas en supermercados fueron el Asado Carnicero (8,5%) y el Ganso (6,5%). En ese sentido, el secretario de Estado, Antonio Walker, descartó la especulación de precios en supermercados.

“Descartamos la especulación de precios en los supermercados porque hay una gran variedad de supermercados abiertos (…) las importaciones de carne se están desarrollando en forma normal, también exportamos una proporción baja de carne y la producción nacional de carne también está funcionando bien”, concluyó el Ministro de Agricultura, Antonio Walker.