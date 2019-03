Crónica 26-03-2019

Ministro Walker en Fiesta de la Vendimia de Curicó: "Los mercados internacionales no solo están reservados para las grandes viñas, sino también para la Agricultura Familiar Campesina"

"Los mercados internacionales no solamente están reservados para las grandes viñas, los grandes productores y los grandes exportadores, sino que también están disponibles para la Agricultura Familiar Campesina, que hoy, en nuestro gobierno quiere comenzar a asociarse para salir a los mercados de afuera, queremos incorporar a la Agricultura Familiar Campesina a los mercados internacionales", así, el Ministro de Agricultura, Antonio Walker, dio por inaugurada oficialmente la XXXIII versión de la Fiesta de la Vendimia de Curicó.



Durante la Fiesta de la Vendimia de Curicò, en la que participaron las viñas más importantes de la región del Maule, el Ministro de Agricultura llamó a los agricultores a asociarse, porque esta es la única forma de que los pequeños puedan aspirar a exportar sus productos.



En la ocasión, la autoridad del agro dijo que el vino chileno es un embajador de nuestro país en todo el mundo y destacó a la región del Maule como la que lleva la delantera con 53 hectáreas de las 137 mil que hay plantadas con uvas viníferas en todo el país.



"La viticultura es muy importante para Chile y ya vende US$ 2 mil millones en más de 150 países, lo que nos convierte en el cuarto país exportador de vino en el mundo" acotó Walker.



Además, el titular del agro destacó el crecimiento que mostró la agricultura chilena en 2018, año en el que creció un 5,8%, cifra que está muy por encima del crecimiento de la economía nacional, que alcanzó un 4%. "La agricultura chilena exportó alrededor de US$ 18 mil millones, pero lo más importante es que logramos crear más de 800 mil empleos", indicó Walker.