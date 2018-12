Crónica 05-12-2018

Ministro Walker participó en Consejo General de la SNA y dio cuenta de avances en beneficio del sector

El líder del agro, Ricardo Ariztía, planteó preocupaciones del sector, entre ellas, la inviabilidad para el sector de cumplir normativas como la guía de despacho electrónica y el pronto pago.



El ministro de Agricultura, Antonio Walker, participó por segunda vez durante su gestión, del Consejo General de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), como una muestra del avance en el compromiso con el gremio y el sector.



En la ocasión el secretario de Estado, dio a conocer los progresos en materia agrícola en los ocho meses que lleva en el cargo, destacando los avances en temas hídricos.



El Ministro Walker destacó que “aprobamos el plan de priorización de 23 embalses, la creación de un concurso de telemetría para pozos y la instalación de la mesa de infiltración de acuíferos. Además, queremos hacer efectivo el aumento de financiamiento de obras de riego de hasta 250.000 UF. Esto es una buena noticia, porque para estos embalses no teníamos financiamiento y esto nace de la propuesta que nos hace la SNA de que está dispuesta a cofinanciar a través de fondos concursables que contempla la ley 18.450”, precisó.



Asimismo, destacó avances en otras áreas de importancia para el sector, entre ellos, el mayor acceso a financiamiento, respaldados con seguros agrícolas, luego de reuniones con la banca. También mencionó los fondos que su cartera gestionó para la realización del censo agropecuario en 2020.



Finalmente, se refirió al Plan Impulso Araucanía, señalando que “lamentamos los últimos hechos de violencia ocurridos en la región, pero debemos seguir avanzando. No podemos retrasar su implementación, puesto que estamos seguros de que es la vía para conseguir el progreso que se requiere”.



Por su parte, el presidente de la SNA, Ricardo Ariztía, valoró la visita del ministro y señaló que la reunión sirvió para que los directores y consejeros conocieran en profundidad el avance del programa de la cartera de Agricultura y expresaran de forma transparente las preocupaciones que existen.



Entre ellas está la falta de avances en la construcción de las carreteras de La Fruta y Santa Cruz-Pichilemu; la ausencia de restricciones a la venta de terrenos subdivididos en la Región Metropolitana; la poca fiscalización ante la extracción de áridos en los ríos y que entre otros afecta las bocatomas de los canales, generando grandes costos para los agricultores; y lo inviables que son para el sector, cumplir las normativas de guía de despacho electrónica y pronto pago.



El presidente de la SNA, Ricardo Ariztía dijo que “creemos que todas estas problemáticas pueden ser resueltas por las autoridades, por eso se las planteamos al ministro Walker. No es posible que, en campos donde prácticamente no existe conexión a internet, se nos exija una guía de despacho electrónica. Por otra parte, con el pago a 30 días, los agricultores no tenemos cómo pagar a nuestros proveedores y seguir produciendo a la vez, no respetando la autonomía de las voluntades, consagradas en la Constitución”, explicó.



Al término de la cita, Walker se comprometió a acompañar al presidente de la SNA a las reuniones que requiera con secretarios de Estado, para abordar posibles soluciones, específicas de cada cartera.



Ariztía señaló que “nos vamos con la tranquilidad de que contamos con una autoridad que comprende la realidad de nuestro sector y está alineada con nosotros en el objetivo de seguir potenciando el desarrollo del agro a través de un trabajo de cooperación mutua”.