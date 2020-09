Agricultura 30-08-2020

Ministro Walker por reapertura de ASP: “Vamos a ir abriendo los parques nacionales en la medida de que las condiciones sanitarias lo vayan permitiendo”



El titular del agro encabezó la reapertura de cuatro parques y reservas nacionales de la región de La Araucanía y anunció que antes de fin de año debieran estar a disposición de los visitantes todos las Áreas Silvestres Protegidas del país.

El Ministro de Agricultura, Antonio Walker visitó el Monumento Natural Cerro Ñielol, en la comuna de Temuco donde anunció la reapertura de las Áreas Silvestres Protegidas (ASP) de la región de La Araucanía. “Estamos muy contentos por la Araucanía, vamos a reabrir cuatro parques nacionales en la región. Nosotros tenemos 105 Áreas Silvestres Protegidas en Chile y vamos a ir reabriendo los parques nacionales, las reservas nacionales al paso y medida de que las condiciones sanitarias lo vayan permitiendo. No los habíamos abierto antes porque primero hay que resguardar la salud de todas las personas. Y en la medida que vamos disminuyendo las restricciones sanitarias tenemos que ir asumiendo una mucho mayor responsabilidad en el autocuidado”, señaló.

Por su parte, el Intendente de la región de La Araucanía, Víctor Manoli destacó que esta reapertura podría ser el puntapié inicial de la recuperación de la economía. “Creo que los anuncios que hoy se han hecho de la reapertura de los cuatro parques de la región, sin lugar a duda, que va a permitir que los emprendimientos y los emprendedores de la región, puedan partir con la reactivación. Esto es una necesidad que había sido pedida por gente de distintas comunas, así que creemos que vamos en el paso correcto hacia la reactivación y para paliar la cesantía de la región”, dijo la autoridad regional.

El Ministro Walker también destacó el trabajo de la CONAF en la preparación para la reapertura, tomando todos los cuidados y medidas para poder reabrir los parques. “No pueden entrar grupos mayores a 15 personas, hemos colocado las micas, los vidrios para adaptar las boleterías, hemos demarcado los parques, hemos mejorado los senderos y también vamos a tener una charla instructiva de los guardaparques para todos los visitantes, para disminuir los riesgos de contagio. Nos hemos estado preparando durante meses para poder abrir los parques nacionales. Comenzamos con el parque Alerce Costero y vamos a tener todos los parques nacionales antes de fin de año”, anunció.

LLAMADO AL DIÁLOGO EN LA ARAUCANÍA

Durante su visita a la región de La Araucanía, el Ministro de Agricultura, Antonio Walker se reunió transversalmente con diferentes actores de la región. “Nos hemos reunido con el obispo, nos hemos reunido con comunidades mapuches, con la multigremial. Y ellos están preocupados por la violencia y cada vez que venimos a la región uno aprende que hay un grupo reducido de violentistas que hacen mucho daño y que no representan a nadie y a ellos hay que aislarlos para no dejar que ellos terminen con el anhelo de la región que quiere hacer agricultura y que quiere seguir adelante”.

El Ministro Walker también se reunió con la familia Luchsinger Mackay y el presidente de Corparaucanía, Modesto Huenchunao, con quien tuvieron un diálogo muy profundo respecto de la situación de La Araucanía. “Se opina mucho de La Araucanía sin conocer bien cómo se vive acá. Queremos condenar enérgicamente todos los actos de violencia que hemos visto en los últimos días, no podemos permitir ese tipo de violencia, porque si no hay paz social, no va a haber inversión ni desarrollo en La Araucanía. Por eso, el llamado es a construir paz social, porque con paz social va a haber inversión y con inversión se va a desarrollar la agricultura que es el principal eje que tiene La Araucanía para salir de su pobreza rural”, señaló la autoridad del agro.