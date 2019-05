Política 23-05-2019

Ministro Walker tras recorrido por región del Maule: “no podemos darnos el lujo de rechazar el TPP-11”

“Con el TPP11, por ejemplo, nuestros exportadores de miel a Japón pagarán cero en un plazo de 8 años, hoy sin el TPP11 deben pagar un arancel de 25,5% (…) en 2018, la Región del Maule exportó vinos al mundo por US$566 millones. La producción de vinos genera más de 11.000 puestos de trabajo en la región y con el TPP11 los empresarios podrán aumentar sus envíos de vinos y espumantes a países emergentes como Malasia y Vietnam”, señaló el Ministro de Agricultura, Antonio Walker durante su visita a la región del Maule, que estuvo marcada por la visita al Sitio de Inspección Fitosanitaria SAG-ASOEX-USDA.

En ese sentido, la autoridad destacó que, para la Región del Maule, los países miembros del TPP11 representan un 14% de los envíos de la región, y que durante el último año el Maule exportó 281 productos a los países TPP11, por US$ 397 millones, a través de 321 empresas, de las cuales 97 son Pymes. “Este acuerdo, nosotros creemos que no es para los grandes productores, por el contrario, estamos seguro de que la Agricultura Familiar Campesina puede sacar muchas ventajas de este acuerdo, si los pequeños se asocian, van a tener un acceso mucho más fácil a los mercados internacionales, estoy seguro de que los que más van a ganar son los chicos”, agregó el Secretario de Estado.

En la oportunidad el Ministro Walker también fue enfático en señalar que este acuerdo multinacional no pone en juego el patrimonio ancestral de nuestro país. “El TPP no altera las obligaciones que Chile ya asumió en el pasado respecto al derecho de los obtentores, de manera que no hay compromisos adicionales en esta materia, ni impactos relacionados. Lamentablemente acá hay sectores cuyo objetivo ha sido desinformar y confundir, y que han difundido mitos y consigas que faltan a la verdad. Este es un Tratado que no afectarán nuestra soberanía, nuestras políticas públicas. Tampoco afecta nuestro patrimonio agrícola, acceso a internet, o el precio de los medicamentos”, dijo la Autoridad.