Agricultura 22-08-2020

Ministro Walker visitó proyectos de riego tecnificado en Maule:



“En los próximos dos años vamos a invertir US$ 30 millones para aprovechar mejor el agua de la que disponemos”



El ministro de Agricultura, Antonio Walker, acompañado de autoridades regionales y municipales visitaron proyectos de tecnificación de riego de la región del Maule.

“Solo un tercio de la agricultura del Maule tiene riego tecnificado, entonces, se van a invertir US$ 30 millones entre los años 2020 – 2022, con el objetivo de aprovechar bien el agua de la que disponemos, para aprovechar bien el agua y las reservas de nieve que tenemos”, con estas palabras, el Ministro de Agricultura, Antonio Walker presentó los recursos que recibirá la agricultura en Maule en el marco del plan de reactivación presentado el domingo por el presidente Sebastián Piñera.

Durante la jornada, el Ministro Walker constató los avances logrados en la rehabilitación del Tranque Cerrillos que beneficia directamente a los pequeños agricultores de la comuna de Río Claro. En las obras se ha removido un total de 4.299 m3 para desembancarlos y se construyó un desarenador que beneficia a 480 hectáreas. Estas obras tuvieron un costo total de $ 35.349.628.

Además, el titular del Agro visitó las obras de revestimiento de los canales Mesamávida y Retiro que van a beneficiar a cerca de 350 agricultores del Maule sur con una inversión por casi $500 millones.

El Intendente de la región del Maule, Juan Eduardo Prieto destacó la rápida implementación del plan de reactivación económica en la región. “Hemos avanzado muy rápido, estar aquí en terreno, con cerca de 500 beneficiarios y que va en el camino de lo que estamos buscando, la reactivación económica. Estamos frente a una pandemia que nos obliga a sacar adelante nuestra región y con esto llegar a mejorarles la calidad de vida a todos los usuarios de estas obras”, señaló.

“En Maule tenemos cuatro embalses en proyecto, hay que construir mucho más riego tecnificado, revestir los canales, tenemos que invertir mucho más en telemetría, lo que nos hace administrar el agua en forma mucho más justa y equitativa. Estos recursos también van para fortalecer las organizaciones de usuarios del agua, hay que fortalecer las juntas de vigilancia, las asociaciones de canalistas, las comunidades de aguas superficiales y subterráneas, tenemos que unirnos para administrar de la mejor forma posible este recurso básico”, agregó el Ministro Walker.

En esta misma línea, el Gobernador de la provincia de Talca, Felipe Donoso dijo que “es muy importante ver cómo se pragmatizan las obras. Las vemos en agricultores beneficiados, aquí hay muchas personas, no solamente los dueños de los predios, sino que también las personas que trabajan, todo el contexto que se va activando sobre la base de este plan de recuperación económica. En el Maule el riego es vital para que podamos tener una agricultura que crezca, una agricultura que progrese”.

El Ministro Antonio Walker se refirió también a las cifras del Plan Paso a Paso Chile se recupera. “Acabamos de anunciar US$ 4.500 millones para recuperar la economía de Chile, para que paso a paso empiece la recuperación económica. Esta inversión en infraestructura va a permitir crear 250 mil empleos. Para la agricultura este plan es muy importante, porque vamos a contar en el Minagri con una inversión de US$ 241 millones, estos recursos serán para tecnificar el riego, para hacer revestimientos de canales, para construir tranques prediales e intraprediales, para invertir en telemetría, en caudalímetros. Tenemos que cuidar el agua, tenemos que aprovechar bien el agua disponible y esta tremenda inversión es para esto”.

VISITA A PROYECTO FNDR PARA LA REMOLACHA

Durante la jornada, el Ministro Antonio Walker, junto al Intendente Juan Eduardo Prieto y la gobernadora de Linares, Claudia Jorquera se reunió con agricultores que participan en un proyecto financiado por el Gobierno regional a través de un FNDR por $694 millones a dos años y que apunta a apoyar la cosecha mecanizada del cultivo de remolacha, aportando parte de los costos de esta labor a cada agricultor/a.

“La remolacha ha sido un cultivo muy emblemático para el Maule y con estos incentivos creemos que se puede mantener vivo un cultivo que ha sido tan tradicional y emblemático para este sector”, dijo Walker.

Además, la autoridad del agro recorrió junto a los alcaldes de Río Claro, Américo Guajardo y de Pelarco, Luis Bernardo Vásquez un vivero de avellano europeo de la empresa Agroreyes. “Acá es donde comienza la agricultura y crecen las plantas que luego se transformarán en alimentos, señaló Walker.