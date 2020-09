Social 11-09-2020

Ministro Ward anuncia 3.562 viviendas de Integración Social para Maule en 2020



El jefe de la cartera del Minvu anunció una inyección de recursos por US$ 61 millones de dólares, para concretar proyectos habitacionales DS19 en la región.



El Ministro de Vivienda y Urbanismo, Felipe Ward, dio a conocer los resultados de los proyectos de Integración Social (DS19) que se ejecutarán este año para la región del Maule, con una inyección adicional de recursos en el marco del Plan de Recuperación Económica impulsado por el gobierno del presidente Sebastián Piñera.



En concreto: a las 1.362 viviendas del programa regular del 2020, asignadas para la región durante el mes de enero, se sumarán 2.200 nuevas unidades, lo que involucra una inversión total del Minvu de US$ 61 millones para este tipo de proyectos de Integración Social que se ejecutarán durante este año, y que —además— significarán un impacto positivo en el empleo con aproximadamente 4 mil nuevas fuentes de trabajo. Con todo, para este año se ejecutarán 3.562 viviendas DS19 en la región lo que equivale a un total de 24 proyectos.



El titular de la cartera explicó los alcances de esta inversión para el Maule: “Desde el Minvu vamos a generar nuevos empleos en la región con el inicio de proyectos de Integración Social. Actualmente, se están ejecutando cerca de 1.400 viviendas, a las que le incrementaremos 2.200 adicionales. Esto implica una inversión de 61 millones de dólares”, apuntó



El ministro Ward destacó, además, el alto estándar con el que se está construyendo en este tipo de proyectos: “Antiguamente nuestra política habitacional entregaba viviendas pequeñas de no más 30 metros cuadrados y que no cumplían con lo que necesitaban las familias. Eso hoy forma parte del pasado. Por eso decimos con fuerza: nunca más viviendas de mala calidad en nuestro país. Los proyectos de Integración Social del Ministerio de Vivienda que estamos presentando en las regiones cumplen con la calidad y los estándares que hoy requieren las familias para vivir más dignamente. El presidente Sebastián Piñera nos ha pedido reforzar este tipo de proyectos que buscan no sólo entregar viviendas, sino que también sean un ejemplo de calidad y dignidad”, dijo.



El seremi de vivienda y urbanismo en el Maule, Gonzalo Montero, destacó que “estamos muy contentos con las cifras, ya que producto de la reactivación económica tuvimos un incremento del 260 por ciento. Además se van construir proyectos en las cuatro cabeceras provinciales y eso permitirá reactivar la economía y generar nuevos empleos. Los proyectos que consideran departamentos y viviendas serán construidos en las comunas de Talca, Curicó, Linares, Cauquenes, Romeral, San Javier, Parral y Constitución”.



¿CÓMO FUNCIONA EL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL?

Todos los años, el Minvu abre el llamado del Programa de Integración Social y Territorial (DS19) para que las empresas constructoras presenten sus proyectos.

Para postular, las familias que tengan un subsidio habitacional del Fondo Solidario de Elección de Vivienda (DS49) o de Sectores Medios (DS1) pueden escoger el proyecto que se ajuste a sus necesidades y así postular directamente con la constructora.

Una vez que comience la obra, la constructora abrirá el proceso de postulación de las familias y allí pueden optar a los diferentes tipos de vivienda que existen. La adjudicación de la vivienda dependerá de la cantidad de cupos disponibles y la demanda que tenga cada proyecto.