Política 29-06-2019

Ministro Ward visita el Maule y entrega terrenos que beneficiarán a vecinos de Potrero Grande y de Los Queñes en la comuna de Curicó

En la oportunidad, el secretario de Estado compartió con los vecinos de las zonas rurales del lugar, entregando una buena noticia para el sector de Potrero Grande, ya que entregó en concesión un terreno donde se construirá una copa de agua y un pozo, para mejorar la entrega de agua potable.

“Esto es muy importante para las localidades más apartadas de los centros urbanos y en especial para Potrero Grande, ya que así, más de 260 familias, podrán normalizar, algo tan importante, como el suministro de agua potable”, recalcó el ministro Ward.

Posterior a ello, el secretario de Estado participó en la entrega de una concesión al municipio de Romeral para desarrollar el Parque “Entre Ríos”, en el sector de Los Queñes, que va a unir el río claro, con el río Teno, además de la construcción de un museo en la ex aduana. Algo que destacó el Seremi de Bienes Nacionales, Enrique Gómez, quien aseguró que “todas las semanas recibimos solicitudes para la entrega de terrenos y este caso es un ejemplo de un buen destino, un buen proyecto, con connotación público y poniéndolo al servicio de la comunidad”.

Más tarde, el secretario de Estado se trasladó hasta la municipalidad de Sagrada Familia, para participar de una mesa de trabajo, que busca solucionar el problema de los loteos irregulares que afectan a la región. “Nosotros lanzamos una campaña, a nivel nacional, para erradicar el delito que se configura en los loteos irregulares, donde las personas creyendo comprar una casa, compran un problema” aseguró Ward, quien agregó que “en muchos casos no se pueden regularizar los inmuebles porque están en zonas de riesgo, no tienen agua, luz, ni alcantarillado y los municipios se enteran de estos problemas cuando las casas ya están construidas”.