Nacional 10-02-2019

Ministro Ward y caso Lago Ranco: “las denunciantes estaban en un bien nacional de uso público”.

El ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward, salió a zanjar la polémica que se generó, luego que se volviera viral un video, donde tres mujeres son expulsadas de la orilla del Lago Ranco, por parte de una persona que aseguraba que estaban en su propiedad.

El secretario de Estado fue tajante y luego de presentar el informe técnico emitido por la división jurídica del Ministerio de Bienes Nacional en base a información del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA), la Dirección Obras Hidráulicas (DOH), la Dirección General Aguas (DGA), la Municipalidad de Ranco, el Servicio Aéreo Fotogramétrico (dependiente de la FACH), la Dirección del Territorio Marítimo y Marina Mercante y la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de Los Ríos, aseguró: “ellas estaban descansando en un Bien Nacional de Uso Público (BNUP). Nadie las debería haber molestado, porque esos bienes nos pertenecen a todos”.

El informe emanado desde Bienes Nacionales señala que “las personas que fueron requeridas a abandonar el lugar por Matías Pérez, se encontraban ubicadas en un sector de playa del Lago Ranco y, por tanto, en un Bien Nacional de Uso Público” y agrega en su segundo párrafo, que “no resulta adecuado el proceder del señor Pérez Cruz, toda vez que tanto el acceso como el uso de las playas en Chile no requieren permiso ni autorización alguna (…) Las playas del territorio nacional son públicas, de manera que no se observa inconveniente alguno en que las tres personas se encontraran descansando pacíficamente en el lugar donde ocurrieron los hechos denunciados”.

Desde que se inició la campaña “Que No Te Falte Playa”, el 6 de diciembre de 2018, el ministerio de Bienes Nacionales ha recibido 531 denuncias y desde que se dio a conocer la polémica en el Lago Ranco se han recibido 166. Las denuncias son recibidas a través del sitio web www.bienesnacionales.cl, el teléfono gratuito de denuncia (800 104 559), o en cada una de las oficinas regionales.