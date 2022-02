Política 22-02-2022

Ministros de Interior entrantes y salientes: Siches y Delgado tuvieron "grata reunión"





La futura ministra del Interior, Izkia Siches, llegó durante la mañana de este lunes a La Moneda para reunirse con el saliente ministro Rodrigo Delgado, en la primera de las reuniones protocolares entre ambos gabinetes.



Junto a Siches, también llegaron los nuevos subsecretarios de la cartera: Manuel Monsalve, Eduardo Vergara y Miguel Crispi, correspondientes a Interior, Subdere y Prevención del Delito respectivamente.

Tras la cita, Delgado aseveró que "hemos podido compartir no solamente aspectos técnicos, sino que también los desafíos que a nuestro juicio, como gobierno saliente, tienen que abordar las nuevas autoridades".

"Hay desafíos que son comunes y en eso nos hemos centrado, y además la ministra entrante nos ha entregado una carpeta con ciertos requerimientos de información, de los cuales hemos tomado nota. Nosotros también le hemos entregado carpetas con información relevante de este Ministerio del Interior, que es tan amplio", añadió.

Por su parte, Siches destacó que "hemos tenido una grata conversación en torno a las prioridades (...) lo que ocurre en Wallmapu, lo que está ocurriendo en el norte, materias de seguridad y lo que nos preocupa día a día a los vecinos y vecinas de nuestro país".



"Tenemos un primer borrador de trabajo mirando a la difícil situación y la crisis humanitaria que se vive en el norte. Para ello hemos agendado ya reunión con los gobernadores y también con los alcaldes esta semana, para poder junto a ellos, con las comunidades, con las autoridades que viven día a día los problemas de este territorio poder ir ajustando y evaluar la continuidad o no del estado de excepción", recalcó la futura ministra.



"No queremos más víctimas en nuestro país, no queremos más fallecidos. Necesitamos reconstruir una patria que se vuelva a encontrar, va a ser un desafío muy grande", puntualizó.