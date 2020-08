Social 13-08-2020

Ministros de Medio Ambiente, Energía y Vivienda firman convenio “Plan Hogar Sustentable”



El trabajo intersectorial de los Ministerios de Medio Ambiente, Energía y Vivienda, propone un conjunto de medidas que buscan resolver los problemas de pobreza energética y vulnerabilidad de habitabilidad a los que está expuesta la ciudadanía.

Como uno de los resultados de las Mesas COVID 19 y calidad del aire que se realizan en distintas regiones a partir de la crisis sanitaria, hoy se concretó el convenio “Hogar Sustentable” que busca enfrentar no sólo la emergencia de salud y económica que se vive actualmente, sino también los problemas sociales, ambientales y económicos generados por el cambio climático a través de medidas de corto, mediano y largo plazo que involucran a los tres ministerios.

“Buscamos transformar la crisis del COVID en una oportunidad para generar un punto de inflexión que permita impulsar un trabajo multisectorial para superar la pobreza energética que se traduce en contaminación, mejorando la calidad del aire y promoviendo una reactivación económica sostenible” afirmó la Ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt.

El Plan firmado por las tres carteras involucra una serie de medidas para focalizar los esfuerzos en reducir los consumos de energía en la edificación para garantizar un futuro de seguridad climática y mejorar las condiciones de habitabilidad de las personas.

“El convenio que acabamos de firmar marca un antes y un después; es un verdadero hito desde el Ministerio de Vivienda, Medio Ambiente y Energía, el comprometer esfuerzos comunes habla de que los objetivos de cada uno de los ministerios están orientados en mejorar la situación medioambiental en el país y eso es muy bueno. Para nosotros, trabajar desde el déficit cualitativo ha sido una matriz, en materia de contribución desde el punto de vista energético y también medioambiental” dijo el Ministro de Vivienda y Urbanismo, Felipe Ward

Dentro de los acuerdos del convenio está el contribuir al aumento y diversificación de los programas asociados a subsidios de Envolvente Térmica y Recambio de Calefactores, así como la incorporación de la banca para generar una oferta de productos que permita cubrir la parte de la inversión en mejoramiento de las viviendas, que el subsidio no cubre.

“En el marco del convenio, el ministerio de Energía anunció el fin de semana un descuento en la tarifa eléctrica para calefacción en 10 de las ciudades más contaminadas del Centro-Sur y que tengan programa de recambio. Más de 2 millones de familias usan leña para calefaccionarse con los consecuentes problemas de salud y calidad de vida. Con esta medida, esperamos empezar a terminar con la contaminación por leña en nuestro país” explico el Ministro de Energía, Juan Carlos Jobet.

Además, el Plan acuerda incentivar el uso del Etiquetado Energético, que permite evaluar anticipadamente, de manera objetiva y estandarizada, el requerimiento energético de viviendas, en su etapa de uso, considerando las diferentes zonas térmicas del país. Otro de los puntos del “Plan Hogar Sustentable” son actualizar la reglamentación térmica que establece requerimientos mínimos a la edificación de viviendas, y avanzar a un Estándar de Consumo Energía Neto Zero donde la vivienda, a lo largo de un año, consume tanta energía como la que es capaz de generar en el terreno donde está ubicada.