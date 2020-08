Crónica 20-08-2020

Ministros refuerzan en terreno medidas de inversión pública del “Plan Paso a Paso Chile se Recupera” que creará 250 mil empleos

Los ministros de Agricultura, Antonio Walker; de Obras Públicas, Alfredo Moreno; de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt; de Vivienda y Urbanismo, Felipe Ward; y el subsecretario de Desarrollo Regional, Juan Manuel Masferrer, reforzaron las medidas del “Plan Paso a Paso Chile se Recupera”, iniciativa anunciada por el Presidente Sebastián Piñera que contempla un plan de inversión pública por un monto adicional de US$ 4.500 millones por sobre el presupuesto regular, el que se materializará en los próximos 24 meses. Con todo, para el período 2020-2022 se estima un total de US$ 34.000 millones en inversión pública.

Este plan considera la creación de 250.000 empleos en un total 2.544 proyectos como carreteras, viviendas, puertos y aeropuertos, obras hidráulicas, de riego y agua potable rural, además, de la ampliación y mejoramiento del Metro de Santiago y de la red ferroviaria, el transporte urbano y entre regiones, entre otros.

“Estamos aquí para mostrar las distintas partes de este programa que busca reactivar nuestra economía, porque una de las consecuencias más crueles que ha tenido la pandemia del Coronavirus es la pérdida del empleo y tenemos millones de familias que hoy día están afectadas con esta situación. A medida que la salud lo va permitiendo, la gente va a poder volver a la actividad y lo que necesita es volver a trabajar para poder recuperar sus ingresos”, afirmó el ministro Alfredo Moreno luego de recorrer las nuevas obras del aeropuerto Arturo Merino Benítez.

“Muy pronto vamos a estar con los ministros en las regiones dando cuenta de cada una de las inversiones y creando grupos de trabajo con los intendentes, seremis, autoridades locales y con participación de la comunidad, de manera tal que nos ayuden y empujen en este trabajo de llevar a cabo estos proyectos que es una tarea muy difícil. En el caso del MOP significa invertir un 50% más de lo que se ha estado invirtiendo este año y los años anteriores”, explicó el titular del MOP.

Por su parte, el ministro de Agricultura, Antonio Walker destacó las cifras que recibirá el sector agrícola, que alcanza a los US$ 152 millones: “Esta es una inversión muy importante, y a eso le tenemos que agregar US$89 millones que van a ser una inversión privada. Fundamentalmente, la inversión que hace Agricultura es para tecnificar el riego, para aprovechar bien el agua disponible, incorporando tecnología y por eso es por lo que US$ 119 millones van a ser destinados a tecnificar el riego, para revestir canales, para invertir en telemetría, en caudalímetros, en tranques prediales e intraprediales, para incorporar tecnología, de tal forma de ser mucho más eficiente en el uso del agua. Cuando tecnificamos el riego ocupamos la mitad del agua que con el riego tradicional”.