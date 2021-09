Nacional 21-09-2021

Minsal acorta días de cuarentena para personas vacunadas que dan positivo de covid-19 o son contactos estrechos

En un nuevo reporte del Ministerio de Salud por la pandemia, las autoridades sanitarias anunciaron que se reducirá la cuarentena para contactos estrechos y positivos por covid-19. "Hemos decidido acortar el tiempo de cuarentena que actualmente tienen los contactos estrechos y los casos positivos, según el estado de inmunización", aseguró la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza.



Agregó que "estos cambios comenzarán a partir del día lunes 27 de septiembre" y que las modificaciones contemplan que "de los actuales 11 días que dura la cuarentena para los contactos estrechos de casos confirmados, pasarán a siete días de cuarentena para quienes tengan su esquema de vacunación completo y hayan pasado 14 días de la segunda dosis o monodosis, es decir, estén inmunizados". "Para que aquellas personas que resulten ser contacto estrecho, pero que no tengan su esquema completo de vacunación o no estén vacunados, deberán realizar los 10 días de cuarentena, ya que se trata de personas que tiene mas probabilidad de contagiar a otros por su carga viral", sentenció. Para el caso de los "casos positivos y probables y sus días de aislamiento", pasarán de 11 a 10 días, "lo que dejará las licencias médicas y el subsidio de incapacidad laboral en ese número de días". Daza agregó que es importante señalar que la autoridad sanitaria podría ampliar los periodos de aislamiento o de cuarentena, si la evidencia de riesgo es mayor. "Todo depende de la evaluación epidemiológica en que estamos", precisó. Adicionalmente, dijo que las personas deberán hacer un correcto aislamiento, que puede ser en una residencia sanitaria o en sus hogares. Aunque enfatizó en que "si el aislamiento lo realizan en sus casas, deben permanecer en el interior de sus domicilios, sin salir, sin recibir visitas, no pueden salir a pasear mascotas, trabajar, ni asistir a recintos educacionales". Añadió que "no pueden hacer uso del pasaporte sanitario, ni del pase de movilidad" y que "al trasgredir cualquier uso correcto del aislamiento, se exponen a fiscalizaciones domiciliarias que realiza la Seremi de Salud regional, como también nuestros equipos de Control de Aislamiento de Viajeros, todos que a la fecha han fiscalizado a más de 500 mil personas, de las cuales un 21% son casos activos o contactos estrechos".