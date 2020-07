Nacional 16-07-2020

Minsal advierte de efectos de protestas en pandemia: Diseminan el virus, rompen la trazabilidad y afectan la atención



Junto con condenar y calificar como "inmorales" los hechos de violencia registrados durante la noche en medio de la emergencia sanitaria, el ministro de Salud, Enrique Paris, llamó la atención sobre los efectos que podrían tener esas acciones en la salud de las personas y en el control de la pandemia. "Los desórdenes públicos afectan la salud de las personas (...) es una situación grave que afecta la salud de toda la población, no solo de aquéllos que protestan", sostuvo la autoridad.

Hizo ver que "esto se contrapone al esfuerzo que hace el personal sanitario, que muchas veces pone en peligro su vida para salvar a los pacientes enfermos" y "se contrapone con las más de 9 millones de personas que están confinadas y cumpliendo la cuarentena". "Por lo tanto, mientras unos trabajan con sacrificio poniendo en peligro su vida, la vida de sus hijos a veces, de sus familiares; otros salen a protestar, destruyen, vandalizan la ciudad", cuestionó. En concreto, Paris afirmó que las personas "al no cumplir las normas sanitarias, favorecen la diseminación viral, rompen la cadena de trazabilidad y rompen la cadena de atención". En ese sentido, advirtió que "el vandalismo, la destrucción, el no cumplimiento de las normas sanitarias, nos va a conducir, probablemente, a retrocesos graves en el manejo de la pandemia".

"Por favor, piensen en aquello, piensen que al hacer desórdenes, al salir y no cumplir las normas sanitarias, van a diseminar el virus con mayor velocidad y con mayor intención", señaló. Y pidió a la población, "que sí tiene –y reconocemos– derecho a protestar, lo haga pacíficamente, por los medios que corresponde". También afirmó que en el Ministerio de Salud se mantendrán "muy firmes en el control y manejo de esta pandemia, que afecta a todo el mundo, a todo el país, principalmente a la gente más humilde y que tiene más necesidad, y a los adultos mayores que tienen enfermedades crónicas". "En este momento, que estamos luchando todos contra una pandemia, no podemos y no vamos a tolerar estas actitudes", subrayó.