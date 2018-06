Nacional 20-06-2018

Minsal afirma que en Chile no existe sarampión y entregará cobertura a personas que vengan de otros países

"La alerta se refiere a la confluencia de personas por el mundial", dijo el ministro Emilio Santelices, ante la aparición de más de mil casos en América, desde 2015.

En 1992, el sarampión fue erradicado con el Programa Nacional de Inmunización, que incluía la vacunación contra el sarampión, las paperas y la rubeola. Frente a la aparición de 1.271 casos desde 2015 en América, ha ido aumentando exponencialmente la circulación del virus, lo que encendió las alertas en Chile. El ministro de Salud, Emilio Santelices, afirmó que de las personas vacunadas entre 1971 y 1981, hay quienes no recibieron la segunda dosis de forma adecuada para enfrentar el virus, por lo que son "población vulnerable" a contraer el sarampión. Es por esto que recomendaron que se vuelvan a vacunar como forma de prevención. "En Chile no tenemos sarampión, afortunadamente, y la alerta se refiere a (...) la confluencia de personas que se está dando a propósito del mundial de fútbol (...), ya que en esos países probablemente pueda haber una congregación de personas que puedan estar portando el sarampión en esos momentos", señaló el ministro. Santelices, además de dejar claro que esta es solo una medida de prevención, explicó que desde el ministerio están localizando a las personas provenientes de otros países que estén en Chile para poder vacunarlas si es que no han sido inmunizadas previamente. "Nosotros este tema lo analizamos en el comité de vacunas del ministerio y se va a identificar a personas que vengan de otros países para poder entregarles la cobertura de sarampión, particularmente personas que vengan de Venezuela o de Haiti en consideración a que ellos no tengan su programa de vacunas con la profundidad que tenemos acá en Chile", sentenció. Y finalizó explicando que en la actualidad no se justificaría la reprogramación del programa de vacunación del sarampión en Chile por la inexistencia de casos.