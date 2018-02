Nacional 08-02-2018

Minsal asegura que Castillo renunciará a millonario bono por incentivo al retiro



Pese a que la titular de Salud dijo que no postularía, hoy se conoció que resultó beneficiada con el bono de 80 millones.

Una resolución del Ministerio de Salud reveló que la titular de la cartera, Carmen Castillo, finalmente resultó beneficiaria del bono al retiro por un monto de 80 millones de pesos, los que recibiría tras el cambio de mando.



Sin embargo, y ante las críticas que generó esta información, el Gobierno aseguró que Castillo no se acogerá a este bono, según dijo hoy la ministra subrogante, Gisela Alarcón.



Alarcón explicó que "más que una postulación, lo que sucedió acá es que los procedimientos administrativos siguieron su curso y siguieron su curso con todos los funcionarios que ya habían postulado en una oportunidad, y nosotros no diferenciamos si es ministra o no es ministra, si está en el Ministerio de Salud, si está en Cenabast, si está en el ISP o donde esté".



"Por lo tanto, no se hace esa diferencia y finalmente cae en este grupo (de beneficiarios) en el que ella tiene plazo hasta el 28 de febrero para renunciar y esa renuncia la va a hacer efectiva, probablemente, apenas vuelva (...) sé que ella va a cumplir su compromiso", agregó la autoridad.



En octubre del año pasado estalló una polémica luego de conocerse que Castillo había postulado al beneficio y, ante la controversia, la secretaria de Estado defendió sus "más de 30 años de servicio en el sector público de salud", que la hacían cumplir con todos los requisitos, sin embargo, luego se retractó y dijo que no postularía.



Lo que finalmente no ocurrió. En un documento firmando el 29 de diciembre del año pasado por el subsecretario Jaime Burrows, volvió a aparecer Castillo como postulante al beneficio de la Ley de Incentivo al Retiro.