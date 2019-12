Social 12-12-2019

Minsal, COANIQUEM y Carabineros inician Campaña Nacional de Prevención

La iniciativa hace un llamado a NO comprar, No usar y NO vender fuegos artificiales, para prevenir las quemaduras durante las fiestas de fin de año.



El Dr. Jorge Rojas Zegers, Fundador y Presidente de la Corporación de Ayuda al Niño Quemado COANIQUEM, junto al General de Carabineros don Raúl Agurto Silva, dieron inicio a la tradicional Campaña No Uses, No Compres, No Vendas Fuegos Artificiales



La Campaña cumple 26 años y tiene por finalidad prevenir las quemaduras por fuegos artificiales durante las celebraciones de fin de año.



Cada año se realiza una vigilancia epidemiológica de los casos de quemaduras por esta causa en menores de 15 años, ocurridos entre el 6 de diciembre y el 6 de enero, los que son notificados a COANIQUEM por 477 centros de salud públicos y privados de urgencia a lo largo del país.



COANIQUEM llama a NO USAR, NO COMPRAR Y NO VENDER fuegos artificiales de uso doméstico según lo exige la Ley 19.680 promulgada el año 2000.



Todos los fuegos artificiales de uso doméstico son peligrosos y una vez encendidos no es posible controlarlos; con mayor frecuencia afectan más a quienes observan que a las personas que los manipulan. Por otra parte, el Dr. Rojas enfatizó que los espectáculos pirotécnicos autorizados son una posibilidad segura de disfrutar de los fuegos artificiales sin que se hayan registrado en los últimos 18 años casos de muerte ni lesionados en ellos.