Nacional 12-01-2021

Minsal condena agresiones a funcionarios policiales que fiscalizaban normas sanitarias en playa



El ministro de Salud, Enrique Paris y la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, se refirieron a los casos de agresión que han afectado a los efectivos policiales y fiscalizadores sanitarios por parte de la población. "No podemos soportar ni tolerar ese tipo de agresiones por parte de la población. Las medidas son para salvar vidas", comentó el secretario de Estado, frente a lo ocurrido durante este fin de semana en la playa central de Pichilemu.

En este balneario un grupo de tres sujetos fueron detenidos por personal de Carabineros, por el porte de drogas. Sin embargo, al momento de ser fiscalizados, los individuos, además de un grupo de veraneantes comenzaron a agredir a las autoridades de diversas formas. Este hecho no es el primero de su tipo, pues en el balance realizado por el Minsal, el ministro Paris también recordó lo ocurrido con un militar que terminó con graves lesiones, tras ser atropellado, en medio de un control durante el toque de queda en la comuna de Curicó.

Frente estos hechos y el poco respeto al toque de queda que se da en algunos casos, la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell afirmó que "este es un delito sanitario, ¿sabe por qué? porque cuesta vidas. ¿Qué nos falta para entender?". Además, hizo un llamado a no cuidarse para no recibir una multa, sino que a respetar las medidas por el bien estar de toda la población. "Hay que ser solidarios con el del frente y por la vida de uno mismo", mencionó Martorell durante la conferencia del balance covid realizado por el Minsal.