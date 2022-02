Nacional 22-02-2022

Minsal cree que ya pasó el peak de casos de la ola por Ómicron



En un nuevo informe sobre la situación actual de la pandemia, el ministro de Salud, Enrique Paris, señaló que estiman que ya se alcanzó el peak de contagios el pasado 11 de febrero cuando hubo 38.446 casos diarios, y actualmente se ve un descenso de las cifras.



"Consideramos que el peak lo tuvimos el 11 de febrero y hoy estamos viviendo un descenso" por noveno día consecutivo, dijo el ministro quien recalcó que el peligro no está erradicado.



Además, destacó que "quienes ingresan hoy a la UCI son pacientes mayores de 70 años con comorbilidades y sin esquema de vacunación completo o sin vacunación", por lo que llamó a seguir con el plan de vacunación de la cuarta dosis.



Si bien las cifras son favorables y así lo demostró el ministro, está la posibilidad que se deba a una baja en el testeo.



Consultado sobre el sumario interpuesto a la Municipalidad de Lanco, en la Región de Los Ríos, tras un concierto de Illapu, el titular de Salud indicó que no están "contra el arte, de la cultura, de la música ni de los conciertos".

"En los partidos de fútbol, cuando uno compra la entrada, se le exige el pase de movilidad de inmediato, sino no puede adquirir la entrada, así que ahí hay una diferencia. En este concierto, la información que yo tengo, es que se pactó una forma de trabajar pero se llevó a cabo otra forma de trabajar y la gente de la seremia, al llamado de la gente del mismo lugar, fue a hacer el control y encontraron que había gente sin pase de movilidad", explicó.