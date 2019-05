Nacional 18-05-2019

Minsal criticó a mamá que no vacunó a su guagua contra la influenza: Está hospitalizada

En la Unidad de Cuidados Intermedios del Hospital Regional de Antofagasta se encuentra una guagua de nueve meses y 16 días de vida, quien se convirtió en el cuarto paciente internado por influenza en la región que no había sido vacunado.

"A partir de los seis meses los niños ya deberían estar vacunados. A este bebé no lo llevó su mamá a vacunarse y ahora lo tenemos en cuidados intermedios. Eso es grave", comentó la seremi de Salud, Rossana Díaz.

Éste es el segundo caso de hospitalización de pacientes no inmunizados que pertenecen a grupos de riesgo en Antofagasta, el primero fue un adulto mayor que ya se recuperó de la enfermedad respiratoria, pero sigue internado por una afección cardiaca.

La seremi reiteró el llamado a vacunarse: "La cosa se viene seria, tenemos muchos casos -no de muertes aún- pero sí de hospitalizaciones en cuidados intermedios y en la UCI. Viene un inverno duro y hay que prepararse", advirtió Díaz.

En la Región de Antofagasta aún quedan vacunas disponibles para las personas que pertenecen a alguno de los grupos de riesgos, quienes deben acercarse a los distintos centros de Salud Familiar (Cesfam) y solicitarla.