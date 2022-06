Nacional 25-06-2022

Minsal decreta alerta sanitaria por viruela del mono: Hay seis casos confirmados en el país

Hemos instalado un sistema de vigilancia epidemiológica en todo el país, tanto en la red pública como en la red privada, no sólo en la red hospitalaria, sino que en la red primaria. Además, hemos reforzado la vigilancia, la declaración de la enfermedad es inmediata, pero además de tener esto identificado y un programa de seguimiento, creemos que ha llegado el momento de que utilicemos otras herramientas". A través de estas palabras, la ministra de Salud, Begoña Yarza anunció esta tarde que la cartera tomó la decisión de decretar alerta sanitaria por la viruela del mono. Según informó la titular, la medida busca ser una "estrategia" de reforzamiento de las herramientas que tiene el sistema de salud para prevenir, detectar y tratar nuevos contagios de esta enfermedad.



"Lo que hoy queremos hacer es informar a la ciudadanía que declaramos alerta sanitaria para la viruela símica o viruela del mono, entendiendo la alerta sanitaria como una estrategia en esto del reforzamiento, para tener más herramientas para poder responder a estos casos. Muchas de estas herramientas son administrativas y le otorgan a la autoridad sanitaria nacional y regional herramientas de las compras, recursos, permite la utilización de las residencias sanitarias y disponer de personas", sostuvo la ministra Yarza. De esa forma, la titular de Salud explicó que, gracias a este decreto, "las residencias sanitarias van ser dispositivos de aislamiento, en condiciones que requieran los cuidados hospitalarios serán aislados en centros hospitalarios, pero en aquellas ocasiones -que han sido todos los casos, en que han estado en muy buenas condiciones- utilizaremos las residencias sanitarias". Acorde con lo expuesto por el Minsal, la decisión de decretar alerta sanitaria se basó en que, el pasado 13 de mayo, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud alertaron sobre la viruela del mono. Además, de que en Chile se han confirmado seis casos, y cuya enfermedad ya ha sido detectada en 63 países del mundo. Por su parte, el subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado anunció que, "a contar de este momento, hay un informe epidemiológico del estado de avance del brote de viruela símica en el país, donde se encontrarán todos los casos que han sido confirmados a la fecha y elementos epidemiológicos generales que serán entregados cada viernes a la ciudadanía como ejercicio de transparencia". "Actualmente, tenemos seis casos confirmados en Chile, a los cuales se suman tres casos adicionales que tienen contactos con viajeros o el antecedente de viaje internacional que se sumaban a los tres que ya conocíamos", agregó el subsecretario sobre el escenario epidemiológico actual sobre la viruela del mono. De momento, la ministra Yarza descartó el cierre de fronteras y otras medidas sanitarias, asegurando que "medidas extraordinarias como esas son en realidad excepcionales y que no se están evaluando en este momento para este brote de viruela símica ni del punto de vista nacional ni tampoco del punto de vista internacional". "Esta medida es de alerta, pero no es de alarma. Chile tiene un sistema sanitario que es capaz de sospechar, es capaz de diagnosticar, de aislar y de hacer seguimiento. La tranquilidad a las personas de que estamos dentro de un sistema sanitario que es capaz de hacer todas estas cosas y tomar las medidas adecuadas", zanjó la titular.