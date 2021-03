Crónica 04-03-2021

Minsal desestima por ahora interrumpir cirugías



La ocupación de camas críticas ha sufrido un aumento exponencial desde el primero de enero, llegando a más de 1.683 personas internadas en Unidades de Cuidados Intensivos.

Este número de internados no se replicaba desde julio del año pasado cuando el primer peak de contagios comenzó a bajar.

El último balance del Minsal dio cuenta que solo quedan 173 camas críticas disponibles a nivel nacional, por lo que la autoridad sanitaria publicará un decreto que obligue a prestadores, privados y públicos, a volver a contar con el mismo número de camas UCI que tuvieron en el primer peak, desestimando, por el momento, la posibilidad de interrumpir las cirugías electivas.

Sobre esto último, Alfredo Schönherr, presidente Asociación de Clínicas, señaló que "nos parece muy complejo tomar una medida de suspensión general de esta índole (de cirugías electivas), especialmente por las consecuencias que tendrán para los pacientes".

"Muchos de ellos están lentamente retomando cirugías postergadas durante los últimos años, lo que tiene un efecto directo en sus tratamientos y en el manejo de enfermedades", señaló el representante del gremio.

"Lo relevante es que cada establecimiento pueda analizar su situación y capacidad de atención de pacientes, de acuerdo a su disponibilidad de camas críticas", agregó Schönher, señalando que este análisis se debe realizar "en coordinación con la autoridad sanitaria y sin suspensiones generales de cirugías".

COLMED

ADVIERTE DE QUE ES

INEVITABLE LA SUSPENSIÓN DE CIRUGÍAS ELECTIVAS

El secretario general del Colegio Médico, José Miguel Bernucci, señaló que es inevitable que no haya gente afectada ante una eventual cancelación de cirugías electivas.

"Obviamente acá va a haber gente afectada. Nos hablan de lo problemático que será para las personas, pero también de la realidad actual que estamos viviendo como pandemia", señaló Bernucci, agregando: "No hemos tenido estrategias que han sido efectivas para parar los contagios".

DOUGNAC: CADA RECINTO ASISTENCIAL

DEBERÁ

DECIDIR

El subsecretario de Redes Asistenciales, Alberto Dougnac, aseguró que cada recinto asistencial deberá determinar libremente como reorganizar su capacidad de camas críticas.

"La actual dotación existente pudiera ser insuficiente y le estamos pidiendo a todo el sistema que incremente su dotación de camas de intensivo. A la hora de definir lo puede hacer cada institución libremente: determinar qué es realmente prioritario... Cada uno deberá definir cómo reorganiza su fuerza laboral", señaló el subsecretario.