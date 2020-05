Nacional 14-05-2020

Minsal desestimó falta de stock de exámenes: Se va a focalizar en casos sintomáticos



El ministro de Salud, Jaime Mañalich, desestimó la falta de stock para la realización de exámenes PCR a nivel nacional y confirmó la llegada de nuevos insumos en los próximos días.

Tras entregar el nuevo balance, la autoridad indicó que "vislumbramos desde el mes de enero que ibamos a tener una demanda de muchos insumos, servicios, incluido el examen de PCR y es por eso que el Ministerio de Salud adquirió un stock muy importante de estos insumos, que son 360 mil exámenes disponibles para mantener el ritmo de testeo que estamos llevando".

"En los últimos días, producto de la situación epidemiológica que vivimos en Santiago, hemos visto un volcamiento de personas, que no cumpliendo criterios de ser sintomáticos o haber estado en contacto estrecho con alguien positivo por coronavirus, han concurrido de manera de chequear y hacerse exámenes PCR", manifestó.

El titular de Salud aseveró que "evidentemente este exceso de demanda les produjo un quiebre de stock de insumos, como se ha señalado. No es que las instituciones privadas hayan dicho que se vaya a dejar de hacer exámenes PCR, sino que los vamos a focalizar a quienes consultan por síntomas y aquellas personas que se hospitalizan".

"Se me ha informado que entre el día de mañana llega un vuelo o pasado mañana con los insumos que los agentes privados solicitaron", agregó.

Tan solo unos minutos después, el Ministerio de Salud aseguró que los insumos llegarán durante esta misma jornada.