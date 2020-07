Nacional 17-07-2020

Minsal dice que hará protocolos sanitarios para evitar contagios por covid-19 durante Plebiscito de octubre



De cara al Plebiscito de octubre próximo, el ministro de Salud, Enrique Paris, aseguró este jueves que están dispuestos a elaborar protocolos sanitarios para evitar contagios por covid-19 durante Plebiscito de octubre próximo, a petición del Servicio Electoral (Servel). Tras un nuevo balance de la situación del coronavirus en el país, el titular del Minsal, señaló que "respecto a los protocolos sanitarios para el Plebiscito, nosotros no tenemos por qué influir sobre la fecha, pero si el Servel lo pide y ví que lo pidió por la prensa, vamos a hacer protocolos que mantengan obviamente al mínimo el riesgo de contagio".

n ese sentido, indicó que la idea de estos se insistir en el "distanciamiento físico, uso de mascarillas y que haya alcohol gel al alcance de toda la gente, porque al momento que vayan a votar, probablemente van a tener que usarlo", No obstante, reiteró que "el tema de si hacerlo en uno o dos días, no me corresponde analizarlo a mí". "Obviamente, ofrecemos al Servel toda nuestra colaboración, toda la expertiz de ambas subsecretarías (Salud Pública y Redes Asistenciales) y de nuestros especialistas para tener un protocolo lo más seguro posible para evitar la diseminación viral", concluyó Paris.