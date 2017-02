Nacional 11-02-2017

Minsal emite alerta por presencia de bacteria en salmón ahumado de marca nacional

Una alerta alimentaria emitió el Ministerio de Salud para que la población no consuma salmón ahumado de marca Von Fach, luego de que se encontrara la presencia de Listeria monocytogenes. La autoridad informó que el producto está siendo retirado del mercado. Sin embargo, el llamado a la población es a revisar si es que existe presencia de él en los hogares y no consumirlo. La listeriosis se encontró en un salmón ahumado en frío laminado, depositado en bolsas al vacío de 200 gramos y que pertenece al lote 074 con fecha de elaboración de noviembre de 2016. Debido a lo anterior, la seremi de Salud de La Araucanía -donde se elabora este alimento- determinó la prohibición de funcionamiento de la línea de producción involucrada. Además fiscalizó el supermercado Jumbo de Temuco donde no se encontró el producto investigado. Desde el Minsal recordaron que el salmón envasado al frío tiene una duración de 45 días si está refrigerado a 6°C, por lo que este lote ya no está disponible en el comercio, pero debido a que la población lo congela -extendiendo su duración por un año- es probable que se encuentre en el congelador de muchos hogares, por lo que la instrucción es a desecharlo y destruirlo -para evitar el consumo de animales- o devolverlo al supermercado donde fue comprado. La bacteria, presente en el medio agrario, acuicultura y los ambientes de elaboración de alimentos, es resistente a varias condiciones medioambiantales, creciendo en condiciones de baja concentración de oxígeno y a temperaturas de refrigeración, sobreviviendo por largos períodos en el medio ambiente. La listeria se manifiesta en el ser humano causando septicemia, meningitis y encefalitis, habitualmente con síntomas muy similares a la gripe, como la fiebre. En embarazadas se producen infecciones intrauterinas o cervicales que pueden provocar abortos espontáneos. Aunque la mortalidad es relativamente baja, la enfermedad sistémica puede ser muy alta, siendo los más vulnerables los ancianos, embarazadas, recién nacidos, personas inmunodepresivos, alcohólicos, cirróticos o diabéticos.