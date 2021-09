Nacional 18-09-2021

Minsal envía equipo a Atacama por vacunación con dosis de refuerzo caducadas y recalca que "no hay riesgo para la salud"

Este jueves se conoció que 53 personas de la región de Atacama recibieron su dosis de refuerzo con la inyección de Pfizer, pero caducadas, luego que éstas permanecieran más de 31 días después de su periodo de descongelamiento. El hecho ocurrió hace dos semanas, y afectó a pacientes de las comunas de Copiapó, Huasco y El Salvador, según informó la seremi de Salud de Atacama, Claudia Valle, quien también planteó que estas personas pueden tener una menor respuesta inmunogénica, esto quiere decir una menor cantidad de anticuerpos contra SARS-CoV-2 ante esta inoculación.

Sin embargo, lo que más preocupó fue el estado de salud de las personas, riesgo que fue descartado por César Echeverría, director del laboratorio de la Universidad de Atacama, lo que hoy fue reforzardo por la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, quien también entregó más detalles del caso. "Las vacunas fueron entregadas en el mes de julio a la región en distintos centros, se descongelaron en el mes de agosto y en ese contexto, primero que todo, quiero decir que no hay riesgo para la salud de las personas que se colocaron estas dosis de vacunas", afirmó en entrevista con EmolTV. Daza agregó que se trataba de dosis de refuerzo, es decir, eran personas que ya tenían seguridad, estaban vacunadas y estaban protegidas". Por ahora, las medidas que ha tomado Salud ha sido sostener conversaciones con el laboratorio Pfizer "para plantearle esta situación y qué medidas tomar", por otro lado "se les tomará anticuerpos a estas personas, y por eso queremos conocer con el laboratorio cuál es el momento más oportuno, si es a los 15 días o 30 días después de la dosis", y "se está haciendo una vigilancia estricta de los efectos que puedan tener estas personas". La autoridad sanitaria dijo que sostuvo conversaciones con la directora del Programa Nacional de Inmunizaciones, doctora Cecilia González, quien le confirmó que enviará un grupo a la región para saber "cuáles fueron aquellas medidas que no se tomaron de una manera adecuada, ya sea desde el punto de fiscalización o seguridad, para que esto no vuelva a ocurrir", zanjó.