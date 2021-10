Crónica 24-10-2021

Minsal explica los factores que llevarían a un regreso a mayores restricciones tras aumento de contagios y de ocupación UCI

Ayer sábado el Ministerio de Salud reportó por segundo día consecutivo más de dos mil contagios nuevos de coronavirus. Fueron 2.056 los informados en las últimas 24 horas.

También se publicó que la positividad llegó a 2,95%, la mayor en 90 días. Y que los casos activos están en 9.570, máximo registro desde 23 de julio. Pero no solo eso. También en la ocupación de camas UCI en la red asistencial del país hay un alza. Por ejemplo, las regiones de Valparaíso y Tarapacá tienen un 96% de ocupación. En la primera quedan 6 camas críticas disponibles y en la segunda solo una. A lo que se suma que los pacientes covid-19 en UCI son 439, registro más elevado desde el 18 de septiembre, y los conectados a ventilación mecánica llegan a los 340, también con cifras que no se veían desde Fiestas Patrias.

Ante todo esto, desde el Ministerio de Salud consideran que el aumento de la ocupación UCI "no cabe ninguna duda que esto tiene estricta relación con el número de pacientes contagiados. Existe un concepto que se llama tasa de conversión que es a partir de los pacientes contagiados, cuántos pacientes tenía hospitalizados y cuántos pacientes tenía la Unidad de Cuidados Intensivos", explica a Emol el subsecretario de Redes Asistenciales, Alberto Dougnac. ¿Se puede considerar que esto es una tercera ola? "Depende de que es lo que uno defina por tercera ola. Si uno define que el mayor aumento de casos, verdaderamente una primera y segunda ola tuvimos en los meses de junio y julio del año 2020 y 2021.

Esos fueron unos aumentos muy significativos de casos. Ahora ciertamente tenemos un aumento de casos, pero no sé si catalogarlo realmente como una tercera ola", considera el médico intensivista. Y con todas estas cifras que hablan de aumento, ¿qué debiera pasar para que regresen mayores restricciones? "Normalmente miramos cómo está la incidencia, que es el número de casos por 100 mil habitantes, cómo ha evolucionado el número de contagios en las últimas dos semanas, en las últimas semanas y qué porcentaje de positividad van manteniendo los test y si estos son por búsqueda activa de casos o por casos sintomáticos, además, la disponibilidad de camas UCI, etc".

Dougnac agrega que "son todos elementos que se tienen en consideración a la hora de tomar estas medidas, también el porcentaje de vacunación. Con este conjunto se toma la decisión de avanzar o retroceder en una comuna en particular, dos comunas o más. Incluso en algunos minutos, regiones completas". Y ante la gran ocupación de camas UCI que hay en algunas regiones, como por ejemplo Valparaíso y Tarapacá, se le consultó si se estudia regresar a los traslados aéreos y a la reconversión de camas en críticas. "Sin lugar a dudas, todas las medidas que nosotros implementamos en los meses anteriores se pueden volver a implementar.

Sin embargo, uno tiene que hacer un análisis bien detallado de cuáles son esas cifras, porque si bien la ocupación particularmente de las dos regiones es bastante alta, su situación más específica es bastante distinta. Ambas tienen un 96% de ocupación, pero en la Región de Valparaíso por ejemplo la tasa de ventilación mecánica es bastante baja, un 59%, y eso nos da todavía mucha holgura.

Ahora, el incremento que han tenido esas regiones por pacientes con coronavirus es pequeño. Lo que pasa en Tarapacá es que el número de camas también es pequeño, entonces siempre ha estado muy exigida", sostuvo. Sentenció que "tenemos siempre la posibilidad de disponer del traslado para darle una mejor atención a los pacientes. Evidentemente que si esto vuelve a recrudecer como tuvimos en junio o julio pasado, tomaremos todas las medidas, y volveremos a situaciones como esas, pero no lo veo en el corto plazo, por la vacunación. Estamos a un universo de diferencia, es muy distinta la situación que hoy estamos viviendo. Ahora, hay que estar atentos. Estamos mirando atentamente para ver cómo tenemos que reaccionar, pero la respuesta hoy día es vacunación, vacunación, vacunación".