Nacional 26-01-2022

Minsal instruye testear con antígenos a sintomáticos y asintomáticos para reforzar estrategia ante alza de casos

Con fecha 24 de enero, la Subsecretaría de Salud Pública del Minsal emitió un ordinario que apunta a testear con antígenos a sintomáticos y asintomáticos, potenciar el testeo en el marco de la estrategia de Testeo, Trazabilidad y Aislamiento (TTA) que la cartera impulsa a raíz de la alerta sanitaria y el alza de casos de las últimas semanas debido a la rápida expansión de la variante Ómicron.

El documento firmado por la subsecretaria de Salud (s) Elvira Tagle, señala que "con el fin de potenciar y seguir fortaleciendo dicha estrategia, se instruye a que todos los establecimientos públicos y privados habilitados por la Autoridad Sanitaria o entidad delegada, realicen test con antígenos en personas sintomáticas o asintomáticas, en alerta covid-19 o contactos estrechos, en el contexto de atención médica o Búsqueda Activa de Casos (BAC) de la comunidad". El instructivo se da en medio de la intensa demanda que atraviesan los recintos asistenciales que realizan test PCR y las largas filas que se han observado en los puntos BAC, como consecuencia de la propia transmisibilidad de Ómicron y de la alta movilidad en el contexto de vacaciones. El lunes, la ministra (s) Salud, María Teresa Valenzuela, afirmó que "efectivamente tenemos un aumento de exámenes de diagnóstico, lo que nos parece muy bien, porque significa que las personas han escuchado nuestro mensaje respecto al testeo oportuno y el preventivo (...) y descartar los casos asintomáticos, tenemos muchos de estos casos". Con todo, afirmó que "en Chile, contamos con una red robusta para testear, analizar y procesar los casos que van surgiendo", afirmando que hay 185 laboratorios funcionado para ello, y esto "se podrá activar con 58 más"; además, hay 4.652 unidades de toma de muestra acreditadas a nivel nacional, entre públicos y privados. La ministra (s) adelantó el lunes que se está promoviendo el uso de test de antígenos, "de forma de aumentar la capacidad de testeo con 840 centros a nivel nacional habilitar la seguridad del testeo". Asimismo, aclaró que "no es que (el antígeno) sea menos preciso, ya que tiene una alta especificidad, así como también la tiene el PCR que es el gold standart". "La sensibilidad del PCR es del 85%-90% y el antígeno es superior al 80%, dependiendo del curso de la infección, en qué momento se toma esta muestra". Sin embargo, agregó que los tiempos de espera son diferentes, pues el PCR puede tomar uno a tres días para sus resultados, mientras que el antígeno puede tomar de 30 minutos a 1 hora. Para Mónica Lafourcade, médica microbióloga y ex presidenta de la Sociedad Chilena de Infectología (Sochinf), "la capacidad técnica de los test de antígeno no es buena", y afirma que esta medida se debe principalmente a que "no hay más capacidad para hacer PCR, hay mucho personal enfermo, otros de vacaciones y los equipos tienen un límite, no podemos hacer milagros".