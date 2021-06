Crónica 04-06-2021

Minsal llama a clínicas y entidades privadas a colaborar en esfuerzo de aumentar camas críticas: "El desafío es infinito"



En medio de la pandemia del coronavirus, desde el Ministerio de Salud hicieron este jueves un llamado a las clínicas y entidades privadas a sumarse al esfuerzo para aumentar el número de camas críticas, las cuales estiman que deberán subir la próxima semana entre 50 a 100 camas más. "El aumento de camas es un trabajo arduo, no es un trabajo fácil que ha llevado a cabo el subsecretario de Redes Asistenciales con la ayuda de, por ejemplo, el doctor Luis Castillo y otros especialistas. Y también yo aquí quiero destacar que hay colaboración muy importante sobre todo de los hospitales públicos, y quiero destacar la colaboración (...) sobre todo de las clínicas asociadas a lo que se llamaba Banmédica, porque han hecho un esfuerzo gigantesco para aumentar el número de camas y también un reconocimiento muy importante a la Clínica Indisa", sostuvo el titular del Minsal, Enrique Paris.

Con ello, Paris expresó que "ojalá que otras clínicas y otras entidades privadas ojalá también se sumen a este esfuerzo, porque sí hemos tenido que aumentar las camas, también en algunos lugares se han ido disminuyendo las camas, por qué, no solamente, porque la gente no quiere abrir camas, sino porque hay un agotamiento del personal". "Por tanto, para aquellas entidades que abran camas se les va a otorgar una ayuda económica importante, y el Presidente ha dado la instrucción hoy al equipo de salud que se hagan todos los esfuerzos necesarios para aumentar el número de camas, y si es necesario contratar personal y aumentar algunos incentivos económicos para ese personal, están los dineros dispuestos para aquello y el subsecretario ha recibido esa instrucción", sostuvo. En ese contexto, el ministro insistió en "pedir la colaboración de todas las clínicas para que se sumen a esta campaña. También hemos conversado con los hospitales institucionales de las Fuerzas Armadas, con las clínicas de regiones para aumentar la capacidad de camas al máximo, pedimos también la colaboración de las universidades que tienen clínicas u hospitales clínicos para que nos ayuden en esta campaña que no es fácil pero que está destinado a salvar vidas". Por su parte, el subsecretario de Redes Asistenciales, Alberto Dougnac, comentó que "este aumento de demanda ha sido progresivo y tenemos contemplado que dentro de la próxima semana debemos implementar aproximadamente entre 50 y 100 camas más, esa es la demanda adicional que nosotros estimamos, hemos crecido de 1.200 camas a 4.450 aproximadamente en el día de hoy, eso ha sido un trabajo enorme de todo el sistema y aquí hay que señalar y decirlo con mucha claridad la red integrada público y privada ha funcionado". Además, destacó el apoyo de Red Salud, la Posta Central, el San Borja Arriarán y el Hospital Metropolitano.