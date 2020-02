Nacional 12-02-2020

Minsal llama a evitar una psicosis de mascarillas por culpa del coronavirus

La ministra de Salud (s), Paula Daza, hizo un llamado a la tranquilidad y descartó que en Chile exista falta de stock de mascarillas, recalcando que en nuestro país, de momento, no existe un llamado para usar esta medida de protección porque el coronavirus no está presente en territorio nacional.

"Hoy no tenemos falta de mascarillas en nuestro país", aseguró la subsecretaria, detallando que la Central Nacional de Abastecimiento (Cenabast) cuenta con insumos como guantes, delantales y mascarillas.

La autoridad sanitaria llamó a evitar una psicosis de este último producto a raíz de la enfermedad: "Quiero tranquilizar a la población que hoy no tenemos coronavirus, que las personas no tienen que andar con mascarilla".

Daza indicó que "la mascarilla es una de las medidas de protección, hay otras medidas de protección que son tan o más importantes, que es el lavado frecuente de manos, el manejo de la tos y efectivamente evitar el contacto con personas que han estado en China, particularmente, y que tienen un cuadro respiratorio".