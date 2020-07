Nacional 28-07-2020

Minsal refuta cuestionamientos a índice de trazabilidad: "El 80% es bastante certero"



Tras los nuevos cuestionamientos al indicador oficial de trazabilidad expresados por la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, el Ministerio de Salud aseguró que la cifra, con la que mañana martes partirá la transición en nueve comunas del país, es confiable.



La doctora, que ha sido crítica a muchas de las medidas tomadas por el Gobierno ante la crisis del Covid-19, planteó este lunes que la cifra entregada por las autoridades de un 80 por ciento de trazabilidad no son completamente ciertas.



"El 80 por ciento es bastante certero y bastante seguro. Lo ideal sería llegar al 90 o incluso al 100 por ciento como hemos llegado en Aysén y Los Ríos, sin embargo, eso requiere un trabajo muy prolijo con una gran cantidad de personas, y obviamente estamos haciendo todos los esfuerzos", respondió en su último reporte diario el titular del Minsal, Enrique Paris.



En ese sentido, recordó que el Gobierno ha invertido "una cantidad bastante importante en millones de pesos para justamente reforzar la trazabilidad" en todas las comunas del país, y afirmó que "si es necesario inyectaremos más recursos para hacer muy bien esa trazabilidad".



"Yo dije que en las comunas que hemos desconfinado justamente se nos ha hecho más fácil trazar, aislar y detectar, y he dado los ejemplos de Aysén y Los Ríos, donde la trazabilidad está llegando al 100 por ciento", precisó.



También señaló que si hay municipios que no han recibido los recursos se encargarán de subsanar esa situación, "pero yo estoy seguro -porque la subsecretaria (Paula) Daza me hizo llegar las cifras- que los dineros están entregados en un 99 por ciento de los casos".



Finalmente, el ministro emplazó a que "no dudemos por favor del trabajo que pueden hacer nuestros funcionarios de la APS (Atención Primaria en Salud). Cuando ponen en duda el trabajo que hacen nuestros funcionarios de salud, tanto del Ministerio como de la APS, realmente me causa un dolor y les causa un dolor también a ellos, porque yo sé que esos funcionarios con sacrificio, con entrega y con dedicación están haciendo un gran trabajo en pos de la salud de Chile".