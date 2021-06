Crónica 06-06-2021

Minsal reporta 120 decesos por covid-19 y 8.867 nuevos casos, la segunda cifra más alta de la pandemia: Positividad fue de 10



El Ministerio de Salud reportó hoy 120 nuevos decesos por covid-19 inscritos por el Registro Civil, de acuerdo a la información entregada por el Departamento de Estadística e Información de Salud (DEIS), lo que eleva el total nacional de defunciones a 29.816 con PCR confirmado. El sábado de la semana pasada, los mismos organismos reportaron 119 defunciones.

Además, informó 8.867 casos nuevos en las últimas 24 horas, la segunda cifra más alta de la pandemia, mientras que hace siete días fueron 8.426. De los primeros, 5.959 presentaron síntomas, 2.186 fueron asintomáticos y hubo 722 sin notificar. En relación a los casos activos, es decir, quienes que portan el SARS-CoV-2 y son capaces de diseminarlo, son 47.388, versus los 44.186 de la semana pasada. Desde el inicio de la pandemia en Chile, en marzo del año pasado, el Minsal ha reportado el contagio de 1.420.266 personas en total, de las cuales 1.342.080 se consideran "recuperadas". Los laboratorios informaron hoy los resultados de 77.869 PCR (74.580 el sábado pasado), lo que arrojó una positividad nacional en las últimas 24 horas del 10% (10,09% hace siete días) y en la RM 12%. De acuerdo a la autoridad sanitaria, 3.213 personas se encuentran hospitalizadas en Unidades de Cuidados Intensivos. De ellas, 2.722 están con apoyo de ventilación mecánica. Y, en cuanto a las camas críticas, hay 167 disponibles en la red integrada a nivel nacional, mientras que hace siete días había 195.





ICovid y ocupación de camas: El umbral crítico es 85% y hay 14 regiones sobre eso

El investigador de ICovid Chile, Eduardo Undurraga, señaló este sábado que hay 14 regiones que en la actualidad sobrepasan el umbral del 85 por ciento de ocupación de camas UCI, algo que preocupa a las autoridades y que dificulta el traslado de pacientes entre regiones.



"El umbral crítico de ocupación (de camas) está en torno al 85 por ciento y hoy tenemos 14 regiones sobre este nivel crítico", lamentó el también académico en entrevista con el Diario de Cooperativa.



El experto afirmó que "hay casos extremos como la Región de Aysén, que lleva dos semanas con 100 por ciento de ocupación, y la Región Metropolitana, que tuvo un promedio la semana pasada de 98 por ciento de ocupación de cama. Esos son los casos más extremos".



Ante esta situación, el investigador de salud pública detalló que "el problema es que no se pueden hacer traslados interregionales (de pacientes) cuando tienes todas las (camas) UCI ocupadas".



Finalmente, sobre un posible nuevo aumento de camas, Undurraga aseguró que es posible sumar nuevo material a los centros de salud, pero que "no es posible aumentar el personal de la salud" para cubrir ese incremento.



"Una cama crítica está definida como una cama que tiene 24 horas de supervisión y por lo tanto tú puedes aumentar materialmente las camas críticas... El problema es que no puedes aumentar el los trabajadores de la salud, se demora mucho más tiempo", puntualizó el experto.



El último informe del Ministerio de Salud (Minsal) dio cuenta que el sistema cuenta con 4.472 camas críticas, con una ocupación que bajó levemente pero sigue sobre el 96 por ciento, que equivale a 4.315 pacientes. Las camas disponibles son sólo 157