Nacional 20-03-2020

Minsal reporta 342 pacientes "testeados como positivos" de Covid-19 en el país: Hay 103 casos nuevos

En un nuevo balance, el ministro Jaime Mañalich informó que no hay fallecidos y que 19 pacientes están hospitalizados.



El Ministerio de Salud confirmó 132 nuevos casos testeados de coronavirus, por lo que los contagios llegan a 342, según el nuevo balance que contempla hasta las 21 horas del miércoles. Se trata del segundo conteo bajo la nueva modalidad dada a conocer por la autoridad.



"El número de casos testeados se está multiplicando por dos cada 3 días eso se había anticipado", señaló. La edad de los contagiados se concentra entre los 30 y 65 años, "no hay niños", dijo, explicando además que "solo dos están sobre los 70 años están con el virus". Del total, seis personas están conectadas a ventilación mecánica. No hay fallecidos, de acuerdo a lo informado esta mañana en La Moneda. "La letalidad, es decir, los fallecidos en Chile, afortunadamente sigue siendo cero casos. Y el total de pacientes hospitalizados en este momento en todo el país tanto en el sector público como privado, son 19 personas", manifestó. Esta cifra, explicó, da una tasa del 5% "que hasta aquí es mucho más baja que la reportada a nivel de otras naciones". El ministro de Salud señaló además que cinco pacientes que presentaron el Covid-19 están recuperados y ya fueron dados de alta.