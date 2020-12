Nacional 20-12-2020

Minsal revela que se iniciaron conversaciones "con otra distribuidora de vacunas, de origen chino"



Hasta el momento, el Gobierno chileno tiene acuerdos comerciales con cuatro compañías para importar al país vacunas desarrolladas contra el virus SARS-CoV-2. Las primeras que llegarán, a partir de la próxima semana, son las de la farmacéutica estadounidense Pfizer y la compañía alemana BioNTech, que ya fue autorizada de emergencia por el Instituto de Salud Pública (ISP). El país también tiene convenios que aseguran dosis de las vacunas elaboradas por el laboratorio chino Sinovac; por la Universidad de Oxford y el laboratorio británico-sueco AstraZeneca; y la farmacéutica Janssen, de la estadounidense Johnson & Johnson.

Con dichos acuerdos, más su participación en Covax, Chile tendría asegurado un número de vacunas que "supera en un 139% a la población" nacional, detalló el ministro de Salud, Enrique Paris. De todas formas, la autoridad informó este sábado que "con el Presidente de la República y bajo su autorización, iniciamos conversaciones además con otra distribuidora de vacunas, que es de origen chino". Agregó que "no la voy a nombrar todavía, pero con la cual también pensamos contar con una cantidad importante de vacunas". Paris sostuvo que "Chile ha hecho una estrategia muy ordenada, muy completa" en ese ámbito y destacó que "por el momento, entre los países de Latinoamérica, Chile es el país que tiene más cantidad de vacunas consideradas par a su población".

"Por lo tanto, creo que la población tiene que estar tranquila en ese sentido", sostuvo el ministro, quien subrayó además que "nunca vamos a colocar una vacuna que no esté aprobada por el ISP o por alguna agencia acreditadora extranjera que tenga categoría 4, similar a la del ISP, y siempre las discusiones van a ser públicas tal como se hizo la semana pasada" cuando se aprobó la de Pfizer. Consultado sobre la posibilidad de generar un acuerdo también con Moderna –que ya fue aprobada por la FDA–, Paris señaló que "nosotros no tenemos convenio con Moderna por el momento; obviamente, que si es necesario iniciaríamos conversaciones con ellos".