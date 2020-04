Nacional 07-04-2020

Minsal: Uso de mascarillas será obligatorio en todo el transporte público

La subsecretaria de Salud, Paula Daza, confirmó este lunes que se implementará la obligatoriedad del uso de mascarillas en el transporte público de todo el país, debido al avance del coronavirus. La autoridad recalcó que “se hará obligatorio el uso de mascarillas en todo el transporte público y privado que sea remunerado. Estamos hablando del Metro, de los trenes, de los buses, de los transportes colectivos, de transporte privado remunerado de pasajeros, transporte aéreo y marítimo”. El detalle de los tipos de transporte en que se deberá usar de forma obligatoria la mascarilla será dado a conocer durante esta jornada por el Ejecutivo. El infectólogo Miguel O’Ryan explicó que “si usted puede cubrirse la nariz, la boca con algo, en este caso una mascarilla, que algo puede disminuir el riesgo de que le llegue el virus hasta la boca, háganlo”. “Ahora, si lo van hacer, háganlo lo mejor posible, para evitar que la mascarilla sea un elemento de falsa seguridad o un elemento que se contamine tanto que pasa a ser un riesgo. No dé la falsa seguridad a las personas, que por andar con una mascarilla hecha en casa puedo salir con tranquilidad y no me voy a contagiar, eso no es así y eso sería el peor error", dijo.