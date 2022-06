Nacional 18-06-2022

Minsal y dichos del Mineduc sobre receso escolar: "Se puede salir, sin duda, pero hay que preferir plazas y parques"

Durante el balance televisado de este viernes, el Ministerio de Salud (Minsal) salió a aclarar la "confusión" que generaron los mensajes emanados desde esa cartera frente a los dichos del titular de Educación, Marco Antonio Ávila, quien afirmó que el receso escolar "no son vacaciones" y llamó a que los padres, en lo posible, mantengan a los niños en casa. Las dudas surgieron porque el subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Araos, había señalado el miércoles a Radio Universo que existió una coordinación con el Mineduc para "mantener las escuelas abiertas en caso que padres, madres o personas cuidadoras no tengan, producto del trabajo, capacidad de mantenerlos en casa", y que se contempla que las escuelas abiertas también tengan "actividades extra programáticas para que los niños puedan estar ahí".



Este viernes, la autoridad sanitaria recalcó que "este invierno está siendo especialmente duro en escolares y sobre todo, en niños menores de 5 años; lo que ha significado que tengamos un número importante de niños conectados a ventilación mecánica, lo que nos hace como Minsal y subsecretaría de Redes Asistenciales, tomar acciones que van a reforzar la respuesta del sistema de salud para poder absorber esta demanda". Agregó que en esa línea se han tomado otras medidas, es decir, el adelanto y extensión de vacaciones de invierno. Esto, porque "sabemos históricamente que el receso de clases produce una disminución de la circulación viral, disminuyendo el número de atenciones de urgencia de los niños y la hospitalización". En ese sentido, Araos recalcó que la decisión del Minsal se enmarcó en un "escenario de proyección", donde "típicamente estos virus respiratorios tienen un peak en el mes de julio". "Este receso escolar busca cortar la transmisión viral, y para ello es importante no llevar a los niños en lugares cerrados, hacinados y sin ventilación. Se puede estar en casa, por supuesto, pero siempre hay que estar ventilando, usar mascarillas, lavado de manos; también se puede salir, sin duda, pero hay que preferir, en ese caso del receso escolar, las plazas y parques, pero evitemos los lugares cerrados", zanjó.