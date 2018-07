Nacional 31-07-2018

Minvu acusa que cifra de reconstrucción en Santa Olga dada por la pasada administración "no era real"

Hasta la localidad de Santa Olga, en la comuna de Constitución, llegó este lunes el Presidente Sebastián Piñera para visitar las obras de reconstrucción en el sector que en enero del 2017 fue arrasado por el fuego, producto de los incendios forestales en la zona. En la ocasión en que estuvo acompañado por el ministro de Vivienda, Cristián Monckeberg, quien criticó las cifras en materia de reconstrucción en la zona entregados por el gobierno anterior de la ex Mandataria Michelle Bachelet.

"Se nos dijo que iniciamos el proceso de reconstrucción, cuando llegamos como Gobierno, en torno a un 50% y claramente no era real, había confusión, yo me imagino que era por el término del Gobierno, pero la situación era muy distinta", aseguró Monckeberg, agregando que la nueva administración debió iniciar un trabajo de mayor coordinación con todos los sectores. Con ello, el ministro precisó que "hoy podemos decir que el esfuerzo público y privado tomó ritmo, va en torno ya al 42% el esfuerzo que está haciendo el sector público, el sector privado va un poco más adelantado, pero hoy día ya se empiezan a ver los primeros resultados de un trabajo de reconstrucción que al ritmo que iba a terminar en torno a 6 a 7 años". En la zona, el sector público es responsable del 80% de la reconstrucción (incluyendo viviendas y obras de urbanización) y el privado debe responder por el 20% restante. Con ello, Monckeberg indicó que "esperamos que durante el Gobierno del Presidente Piñera podamos dar por finalizada casi en su totalidad (las obras), porque siempre pueden quedar detalles en el proceso de reconstrucción". Por su parte, el alcalde de Constitución, Carlos Valenzuela, explicó que "la presencia del Presidente de la República en Constitución significa una tremenda diferencia con el gobierno anterior, la Presidenta Bachelet no puso jamás un pie en Santa Olga y que hoy el Presidente Piñera esté con nosotros me parece notable". Según Valenzuela, en el Gobierno pasado "se habló mucho, se inflaron las cifras, se dijo que estaba mucho más adelantado de lo que realmente estaba y hoy hay que seguir adelante".