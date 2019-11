Social 23-11-2019

Minvu advierte “ninguna persona u organización puede cobrar por gestión de viviendas o subsidios”

En respuesta a numerosas consultas formuladas por usuarios/as del Servicio de Vivienda y Urbanización Serviu Región del Maule, las autoridades sectoriales, en forma clara y categórica señalaron que nadie puede cobrar por gestiones destinadas a la obtención de una vivienda o un subsidio.

Ello, en relación a la existencia de dirigentes de algunos comités habitacionales, que con el pretexto de cancelar gestiones ante el Ministerio piden importantes sumas de dinero a los socios, con actitudes de amedrentamiento y amenazas, en términos de quedar fuera del comité y de perder toda opción de acceder a beneficios habitacionales, sino pagan los montos solicitados.

Ello no corresponde a la realidad y por sus características se considera una falta grave que incluso puede llegar a instancias judiciales, expresó el Secretario Regional Ministerial de Vivienda Gonzalo Montero, quien agregó que tampoco las Entidades Patrocinantes (EP) están facultadas para hacer cobros, ya que el trabajo que ellas desarrollan, como actores habilitados para organizar la demanda, es pagado por el Minvu, por tanto su labor no es gratuita.

“Ninguna persona está facultada para solicitar dinero o algún tipo de cobro en nombre del Ministerio, ello planteado como requisito u obligación de parte nuestra. El Ministerio financia, por ejemplo, el accionar de las entidades patrocinantes, es decir las Egis que son las encargadas de organizar la demanda y llevar adelante estos trámites. Nosotros no queremos que se repitan experiencias negativas que hemos vivido en la región y que lamentablemente terminan siendo estafas, donde las únicas perjudicadas son las familias. Estaremos atentos para frenar cualquier intento de abuso”, dijo el seremi Montero.

Por otra parte, el director de Serviu Maule Claudio Daneck, hizo un llamado a las familias que buscan -una solución habitacional con apoyo del Estado- a que se informen respecto del tipo de organización a la cual se están incorporando y que sean especialmente cuidadosos, de eventuales pagos o cobros asociados a la gestión del proyectos habitacionales, ya que eso es gratuito.

“Y dentro de las organizaciones los dirigentes tampoco están autorizados a hacer cualquier tipo de cobros respecto a la organización de la demanda o distintos cobros de trámites. Eso está absolutamente prohibido. Entonces los dirigentes tampoco tienen la facultad de solicitar algún tipo de recursos menos las entidades patrocinantes y como les digo esto es financiado por el Estado. Cualquier denuncia respecto estamos nosotros como Serviu, se pueden acercar a la seremi de vivienda como también obviamente al Ministerio Público o la fiscalía”, indicó.

Finalmente se estableció, que esta situación excluye algún acuerdo interno de los comités en torno a fijar cuotas con fines propios de la organización, pero en ningún caso para pagar trámites por subsidios habitacionales.