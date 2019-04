Nacional 12-04-2019

Minvu busca impedir que reglamentos de copropiedad prohíban tenencia de mascotas en casas o departamentos

El ministro de Vivienda, Cristián Monckeberg, junto al subsecretario de Desarrollo Regional, Felipe Salaberry, presentaron una modificación al proyecto de ley de Copropiedad Inmobiliaria que desestima la prohibición de tenencia de mascotas y animales de compañía en las casas y departamentos. Según explicó el secretario de Estado, la indicación propone que el reglamento de copropiedad no pueda prohibir la tenencia de mascotas y animales de compañía por parte de copropietarios, arrendatarios u ocupantes del condominio, dentro de las respectivas viviendas.

Eso sí, el reglamento podrá establecer limitaciones y restricciones respecto al uso de los bienes comunes por parte de dichos animales. "No se puede prohibir que un propietario, arrendatario u ocupante, tenga su mascota en el departamento o en su casa, pero sí puedo regular su buen uso en los espacios públicos. Por ejemplo, si es un animal que tiene características un poco más peligrosas, debe ocupar un bozal y preocuparse de los desechos de los animales, recogerlos y no dejarlos en los espacios comunes", añadió el ministro. La indicación, que ahora será discutida en el Senado la norma, acoge lo que ya señala la Ley 21.020 de Tenencia Responsable de Animales de Compañía, donde en dos artículos (10 y 12) señalan la obligatoriedad del responsable de una mascota de mantenerlo en su domicilio o lugar destinado a su cuidado, y la prohibición el abandono de animales. Por su lado, Felipe Salaberry afirmó que "lo que buscamos es eliminar la prohibición, pero que el reglamento tenga ciertas condiciones de acuerdo a la ley de tenencia responsable de mascotas, y nosotros vamos a colaborar con los municipios para la correcta implementación de estos reglamentos". De acuerdo a cifras de la Subdere, a nivel nacional, de los 600 mil animales inscritos, 42 mil mascotas habitan en departamentos.