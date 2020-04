Nacional 16-04-2020

MINVU: Hemos detectado 30 campamentos que están en fase crítica de consumo de agua



En medio de la pandemia por Covid-19 que golpea al país, el ministro de Vivienda, Cristián Monckeberg, informó en Lo Que Queda del Día de Cooperativa que hay 30 campamentos que enfrentan "una fase crítica de consumo de agua", lo que complica la higiene necesaria para evitar posibles contagios.

"Todos los campamentos tienen acceso al agua de diferentes maneras, o camiones aljibe o estanques en cada una de las viviendas o estanques generales en el campamento, pero como se está quedando más la gente en el campamento, porque no están saliendo, hay más consumo de agua", explicó el secretario de Estado.

Ante esta situación, "hemos detectado, de los 802 (campamentos en el país), alrededor de 30 campamentos que están en fase crítica de consumo de agua".

"A esos los hemos ido abasteciendo de mejor manera", aseveró Monckeberg.

Entre otras medidas excepcionales que desde el Minvu han tomado para ir en apoyo de las personas en campamentos en medio de la crisis sanitaria, el titular de la cartera detalló que están trabajando con los dirigentes y que se han encontrado con familias que no se han vacunado contra la influenza.

"Estamos contactándolos con el municipio, que son los responsables de la vacunación -nosotros ya detectamos cuáles son las familias o las personas que no se han vacunado-, para poder permitir esa vacunación", indicó.

Se suman, según Monckeberg, "familias que no habían retirado el alimento de la Junaeb, todo eso lo coordinamos para que llegue de mejor manera", y también que "hemos conseguido aportes privados, por ejemplo, elementos y artículos de higiene que estamos distribuyendo con el Ejército en los diferentes campamentos".