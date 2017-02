Social 02-02-2017

Minvu por reconstrucción de Santa Olga: "Ninguna vivienda demora menos de tres meses en construirse

"La ministra Paulina Saball sostuvo que "la magia no existe" y que se levantará algo "mejor de lo que había". En tanto, la posta y los recintos educacionales estarán funcionando en marzo, en un comienzo con instalaciones modulares.

Aunque no dio fechas, la ministra de Vivienda, Paulina Saball, sostuvo que las nuevas casas de la localidad de Santa Olga –que fue arrasada por el fuego– no estarán listas antes de tres meses. Eso sí, se trata de casas definitivas, ya que en principio se determinó que en ese lugar no se instalarán viviendas de emergencia, sino que se levantará nuevamente el poblado con mejores estándares de los que había, incluyendo urbanización (red de alcantarillado, agua potable y electricidad), además de pavimentación. “La magia no existe ni aunque la coordinación sea total, no hay ninguna vivienda que se demore menos de tres meses en construirse”, sostuvo la autoridad, quien hoy participó en una reunión con la mesa por la reconstrucción de la zona, que se conformó el domingo con el alcalde y representantes de los habitantes.