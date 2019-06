Crónica 13-06-2019

Minvu reitera llamado a la comunidad a realizar denuncias por el uso ilegal o por no habitar viviendas sociales

Seremi del ramo, Gonzalo Montero, señaló que sigue intensificándose en la región el programa de fiscalización“Te Caché”

El seremi de vivienda y urbanismo en el Maule, Gonzalo Montero, insistió en la importancia que tiene el plan de fiscalización de viviendas sociales conocido como “Te Caché”, iniciativa que se encuentra en plena ejecución en la región y que fue lanzada hace algún tiempo a nivel nacional por el ministro del ramo, Cristián Monckeberg.

Montero destacó que “en el Minvu desde hace varios años viene entregando soluciones habitacionales de calidad a miles de familias que han postulado de manera individual o colectiva, que han ahorrado, han hecho esfuerzos importantes para lograr el sueño de una vivienda definitiva. Sin embargo hay algunos que se han aprovechado de los beneficios y por tanto nuestra tarea es ponerle freno a los abusos en el uso de las viviendas sociales”.

Agregó que se puede denunciar el incumplimiento en la obligación de habitar(cinco años contados desde la fecha de la entrega material del inmueble), arrendamiento o cesión del uso, ocupación ilegal y destino no habitacional de la vivienda.

Montero reiteró el llamado a denunciar este tipo de irregularidades. “Se puede denunciar por escrito en la oficina de partes de SERVIU u OIRS y a través del sitio web www.minvu.cl que cuenta con un sitio de recepción de denuncias que derivará los casos a cada Serviu. Lo importante es que si bien es cierto no es anónimo es confidencial”, sostuvo.

Una vez recepcionada la denuncia Serviu inicia la recopilación de documentos sobre el caso y se realizan visitas inspectivas a la vivienda en cuestión. “Una vez determinada la existencia de una infracción se envían los antecedentes para iniciar un proceso administrativo de exclusión o un proceso judicial para poder recuperar el subsidio. Si no se restituye el monto del subsidio, el inmueble pasa a manos de Serviu y se procede a desocupar y la vivienda es reasignada a una familia con subsidio”, indicó Montero.

CIFRAS REGIONALES

Desde el año 2014 a la fecha en la Región del Maule se han fiscalizado un total de 145 conjuntos habitacionales correspondientes al Fondo Solidario de Elección de Vivienda DS 49, fiscalizando un total de 15 mil 673 viviendas, de las cuales 1.078 se encuentran desocupadas u ocupadas de manera irregular.. En la Región del Maule, en igual periodo, se han recuperado vía procesos judiciales un total de 2 viviendas, una en el 2016 y otra en el 2017.

La autoridad del ramo dio a conocer que desde que se implementó “este programa ha aumentado de manera considerable el número de denuncias particulares. Entre el 2014 y 2019 antes del programa se recibieron 149 denuncias y ahora sólo en el mes de mayo recibimos 55 casos de las cuales 52 se canalizaron a través de la página web. Se han recibido denuncias en todas las provincias 28 de Curicó, 13 en Linares, 12 en Talca y 12 en Cauquenes”.

Señaló que “acá hay mucha gente que hace la fila, postula, espera y por eso a quienes se aprovechan les queremos decir que no permitiremos más esta injusticia y en conjunto entre los vecinos y Serviu estaremos atentos a cualquier situación y canalizaremos todas las denuncias. Queremos que la ciudadanía nos ayude a corregir una injusticia que hoy ocurre”, apuntó.