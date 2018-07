Social 27-07-2018

Minvu y Energía difunden beneficio tributario para aumentar cobertura para instalar sistemas solares térmicos en viviendas

Se realizó jornada de capacitación con representantes del sector privado en el rubro de la construcción



Con la finalidad de potenciar la difusión y por ende captar una mayor aplicación en la región, las secretarías regionales ministeriales de Energía y Vivienda y Urbanismo, organizaron un seminario de capacitación sobre la renovación de la Ley 20.365 franquicia tributaria vigente y subsidios para la instalación de sistemas solares térmicos que podrá ser aplicada en viviendas nuevas (casas y departamentos).



La jornada de capacitación encabezada por la Seremi de energía, Anita Prizant y del Minvu, Gonzalo Montero, convocó a representantes de entidades patrocinantes, empresas constructoras y empresas de sistemas solares, además del director regional de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles(SEC), Francisco Valdebenito.



En dicha actividad se presentaron aspectos técnicos y característica del beneficio, experiencias con sistemas solares vía subsidios PPPF del Minvu, de la cámara chilena de la construcción en el Maule y normativas para la aplicación de la franquicia tributaria con sus respectivas obligaciones.



La seremi de Energía en el Maule, Anita Prizant, señaló “que nuestra principal tarea apunta a introducir cada vez más la energía renovable no convencional dentro de los hogares Maulinos dentro de la lógica que forma parte de la ruta energética en la cual esta trabajando el Ministerio, hoy contamos con este beneficio tributario que en el último tiempo no se estaba siendo utilizando en la región por parte de las empresas constructoras regionales y por eso con el Minvu se acordó un trabajo en conjunto para generar una difusión más agresiva y organizar esta capacitación dirigida a todos los actores involucrados. El beneficio tributario apunta a que las constructoras puedan incluir en todas las viviendas nuevas entre 2 mil y 3 mil UF la instalación de sistemas solares térmicos. Acá hay que destacar que no sólo se puede disminuir los niveles de contaminación ambiental sino que también ello conlleva un ahorro familiar y por eso invitamos a las constructoras a que lo apliquen y a las familias que lo soliciten al momento de comprar sus nuevas viviendas. También estamos abiertos al dialogo para recoger las opiniones sobre el programa. El Presidente Piñera nos ha mandatado a entregar herramientas para que las familias mejoren cada día más su calidad de vida en la región”.



En tanto el seremi de vivienda y urbanismo, Gonzalo Montero, destacó que “con este tipo de incentivos tributarios buscamos que los sistemas solares térmicos puedan llegar a la mayor cantidad de hogares posibles, considerando que se trata de un beneficio que impacta directamente en el bolsillo de las familias tanto vulnerables como de clase media. En los últimos años se dejó de implementar este subsidio en la región y los índices de aplicación son muy bajos en comparación a otras zonas del país. Por lo mismo generamos esta alianza con energía para difundir más y capacitar a las empresas ligadas al rubro, ya que creemos que una de las razones de esta caída obedeció a la falta en la entrega de la información y una comunicación más fluida y directa con las empresas. Se trata de un instrumento que le genera beneficios a las empresas pero especialmente a las familias que ahorran en el consumo de gas para el agua caliente y el bienestar de las personas es una de las tareas prioritarias para el Minvu”, dijo.



SECTOR PRIVADO



Asimismo el gerente de la cámara chilena de la construcción en el Maule, Pablo Espinoza, sostuvo que “nos parece una instancia muy valiosa y de acercamiento con el sector público y sin duda valoramos este tipo de capacitaciones, ya que así nuestros asociados cuentan con la información actualizada y completa para que puedan evaluar acogerse a este tipo de beneficios. Por eso estamos presente como gremio y a futuro disponibles para sentarse a una mesa de trabajo y ver cómo podemos ir afinando este incentivo”.