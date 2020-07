Social 04-07-2020

Minvu y MDSF anuncian inédita inscripción telefónica al RSH para familias de campamentos



Proceso será desarrollado por la Fundación de las Familias y busca incorporar a más de 10 mil personas que no cuentan con registro.

Dada la importancia del Registro Social de Hogares para el acceso a los distintos beneficios del Estado y con el objetivo de acercar la inscripción a las familias de los campamentos, es que el ministro de Vivienda y Urbanismo, Felipe Ward, acompañado de su par de Desarrollo Social y Familia, Cristián Monckeberg, lideraron hace algunos días un operativo de inscripción en campamentos.

En la oportunidad, además, se anunció la colaboración de la Fundación de las Familias y Minvu que permitirá, de manera inédita, la inscripción de las familias vía telefónica, pues de acuerdo a cifras de ambas instituciones, existen más de 10 mil personas que habitan en campamentos que no cuentan con su registro, lo que limita su acceso a subsidios de distinto tipo.

Al respecto, el ministro Ward planteó que “nos alegramos que exista un consenso, especialmente a nivel político también, en torno a la necesidad y a la urgencia de llegar con los beneficios del Estado lo antes posible a las familias que lo estaban pasando mal, que están en situación de vulnerabilidad, y ese es un esfuerzo que estamos haciendo de carácter interministerial, por eso estamos muy contentos de participar de esta actividad y de promover que no solamente los municipios tengan la carga principal en materia de trabajo respecto al Registro Social de Hogares”.

“Esto descomprime lo que están haciendo los municipios y nos permite llegar con más profundidad con los beneficios sociales que está planteando el Gobierno, que nos ha pedido implementar rápidamente el Presidente Piñera a las familias que más lo requieren y dentro de las familias que más lo requieren”, añadió la autoridad del Minvu.

En la misma línea, el ministro Monckeberg agregó que “hay más de 10 mil familias que no tienen su Registro Social de Hogares activado en campamentos. Eso impide acceder a toda la gama de beneficios que el Estado y que el Gobierno entrega a las familias, pero al mismo tiempo, sobre todo al de vivienda definitiva. Por de pronto, el Ingreso Familiar de Emergencia es un aporte que se está pagando en estos días, ya se pagó la semana pasada, se paga esta semana un grupo importante también de familias, que nos va a permitir llegar a dos millones de familias. Si no está el RSH activado, el Ingreso Familiar de Emergencia, las familias no tienen la posibilidad de recibirlo. Y por eso esta campaña intensa, muy rápida”.

El seremi del Minvu, Gonzalo Montero, señaló que “hasta ahora, los municipios eran los únicos que actuaban como ejecutores del RSH. Ahora, con el trabajo coordinado entre ambos ministerios, la Fundación de las Familias dispondrá de 85 facilitadores capacitados que se contactarán con los Jefes de hogar que no tienen RSH y viven en campamentos. Minvu entregará la lista de personas a contactar y el MDSF entrega la asistencia para que el llenado de la ficha sea el correcto. En la región son cerca de 182 familias que están en situación de campamentos que se localizan en 7 comunas del Maule”, comentó la autoridad del ramo.

Para aportar con este proceso de inscripción telefónica, la empresa WOM donó 100 mil chips de teléfono, de los cuales 4 mil fueron destinados para familias de campamentos.